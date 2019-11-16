Минское «Динамо» проиграло в драматичном матче омскому «Авангарду»

Источник материала: Tut.by

Партнер проект Минское «Динамо» завершило домашнюю серию в КХЛ поражением от омского «Авангарда» — 1:2 ПБ (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Партнер проект Минское «Динамо» завершило домашнюю серию в КХЛ поражением от омского «Авангарда» — 1:2 ПБ (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Встреча проходила с колоссальным преимуществом «Авангарда». Омичи выиграли первый период по броскам со счетом 11:1, а весь матч — 40:18.

Но благодаря гениальной игре Юнаса Энрота «зубры» оставались в игре. Швед отражал броски из всех позиций, демотивируя соперника.





А на 52-й минуте Райан Спунер убежал в контратаку в меньшинстве и вывел минчан вперед, переиграв Игоря Бобкова, — 1:0.

«Авангард» практически не покидал зону «Динамо» в последние минуты матча, но забросил только за 12 секунд до сирены: Андригетто бросил из-за ворот, шайба попала в Энрота и заползла в сетку — 1:1.

В овертайме «Динамо» играло в большинстве, но не воспользовалось своим шансом. Не лучшим образом сложилась и буллитная серия: «зубры» не реализовали ни одной попытки, прервав свою победную серию.













































































































































«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Ерёменко — Крыскин, Принс — Паре — Мартынов; Денисов — Готовец (А), Демков — Ковыршин — А. Костицын (К); Знахаренко — Достанко, Пулккинен — Спунер — Павлович (А); Дюков, Павленко — Когалев — Китаров — Дадонов.

«Авангард»: Бобков (Костин); Спиценко — Денисевич, Андригетто — Семёнов — Широков (А); Покка — Бондарев, Бек (А) — Клинкхаммер — Шумаков; Войнов — Мартынов, Потапов — Стась (К) — Дедунов; Мизюрин, Кошелев — Грачёв — Макаров.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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