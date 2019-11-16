От Беларуси до Конго и Японии. Как в Гродно проходит чемпионат и кубок мира по гиревому спорту

Источник материала: Вороновская газета

Гродно проходит чемпионат и кубок мира по гиревому спорту " width="599" height="363">



Масштабные спортивные события и Гродно в последний год становятся синонимами. Вот и сейчас в середине ноября областной центр принимает крупный турнир по гиревому спорту. Легкоатлетический манеж ЦСК «Неман» на несколько дней сконцентрировал в себе и сплел воедино невероятное количество силы, воли к победе и драйва. Сегодня здесь дан старт сразу нескольким престижным соревнованиям: чемпионату и кубку мира, чемпионату Европы, чемпионату Союзного государства, первому инклюзивному турниру в сфере массового спорта и гиревого триатлона.









Масштабное спортивное событие объединило гиревиков из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Украины, Эстонии, Камеруна, Конго, Нигерии и даже Японии. Всего участие в нем принимает более 200 участников. Проходящий турнир – действие действительно захватывающее. Ведь померяться силами съехались сюда не только прославленные атлеты, профессионалы-гиревики, но и любители, делающие первые и, как можно убедиться, вполне уверенные шаги. К тому же, мировой спортивный форум настолько расширил свои возрастные рамки, что разница между самым юным и самым возрастным участниками соревнований составила почти 80 лет.





Приветствуя участников и гостей турнира, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик отметил важность и почетность проведения этого крупного состязания именно в Гродно.





– Первый опыт проведения мирового форума по гиревому спорту гродненцы получили еще в 2015 году, – отметил выступающий. – Слияние незабываемой атмосферы и дружелюбия тогда настолько поразило присутствующих, что теперь мы всегда с огромным удовольствием ждем проведения таких соревнований на гродненской земле. В нем принимают участие настоящие фанаты своего дела, любители спорта и приверженцы здорового образа жизни. Сегодня гиревой спорт является, пожалуй, самым доступным, а высочайший уровень технического исполнения делает его еще и самым эстетичным. Отрадно, что этот вид спорта развивается стремительно, а желание принять участие в турнире изъявляют представители разных стран мира. Желаю всем участникам соревнований показать свои лучшие результаты, найти новых друзей, получить массу незабываемых эмоций и удовлетворение от того, что вы делаете, чем живете.







Почетными гостями турнира стали заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса, президент Всемирной ассоциации клубов гиревого спорта Сергей Рачинский, заслуженный тренер Международной федерации гиревых видов спорта, многократный рекордсмен мировых рекордов Гиннесса, рекордсмен мира по поднятию гирь в экстремальных условиях Анатолий Ежов.





К слову, словосочетание «рекорды Гиннесса» сегодня на турнире звучали часто. И это, учитывая представительность спортсменов, закономерно. Например, обязанности главного судьи на этих соревнованиях выполняет известный гродненский гиревик, автор многократных мировых рекордов Гиннесса в гиревом марафоне, мастер спорта международного класса Евгений Назаревич.

–Убежден, что данные соревнования по гиревому спорту не оставят никого равнодушным и, возможно, даже подтолкнут к освоению этого замечательного снаряда, – отметил Евгений Назаревич. – Сила и красота, которую мы обязательно увидим на помосте, запал и азарт участников, безусловно, превратят это действо в настоящий праздник спорта.

На зрительских трибунах тоже эмоционально. С минуты на минуту состоится первый выход спортсменов. Впереди командная эстафета. Лавируя среди участников соревнований, замечаю сосредоточенного гиревика. Россиянин Александр Ганичев в гиревом спорте воробей стреляный, но каждый раз, выходя на помост, волнуется как в первый раз. Первое знакомство со снарядом, по словам молодого человека, состоялось около шести лет назад.





– На данный момент у меня первый взрослый разряд по гиревому спорту, – рассказывает Александр. – Также являюсь кандидатом в мастера спорта по боксу. Сегодня в моей жизни — оба вида спорта. Если говорить о тренировочном процессе, то загруженность колоссальная. Мне это даже нравится: 3-4 раза в неделю по 2-3 часа практикуюсь в подъеме гири, примерно столько же – в боксе. Главное, не переусердствовать. И полноценный отдых, эмоциональная разгрузка – условия обязательные. Если поинтересуетесь у других спортсменов, то убедитесь, что режим тренировок у каждого свой. И это правильно.







Заострил внимание на индивидуальном подходе к процессу тренировок и белорусский участник, тренер Валерий Леутко. Свои первые шаги в гиревом спорте он вспоминает с ностальгией и с радостью делится ими:

– С момента моего первого выступления прошло более 30 лет. Тогда в 1988 году нас радушно встречал Светлогорск. Впечатления остались незабываемые, того же жду и от гродненского турнира. Здесь буду выполнять рывок гири весом 14 килограммов и также ее толчок по длинному циклу. От соревнований хочу получить максимум положительных эмоций. Да и настрой мой сегодня иной – больше болею за своих воспитанников. Именно в них я вкладываю свои знания, силы, ими же и горжусь больше всего.







Сегодня в числе воспитанников тренера из Могилева немало именитых спортсменов. На вопрос о формуле успеха, он отвечает не раздумывая:

— Главное, это желание, систематический труд и режим.

Сильным примером во всех смыслах этого слова для многих стали участники инклюзивного турнира в сфере массового спорта и гиревого триатлона. С гродненцем, инвалидом по зрению Павлом Янушевичем знакомлюсь за несколько минут до старта. Разговор короткий – лишь договариваемся о непродолжительной беседе после выступления. Болея за него, нахожу в нем своего фаворита. Чутье не подводит, Павел показывает настоящий «класс», одерживая уверенную победу.









– Что-то сильно волновался, – говорит Павел сразу после выступления. – Но сейчас испытываю прямо всплеск эмоций. Усталость начала подступать уже в конце дисциплины. Слышу – время на исходе, а выложиться хочется на максимум. В этом спорте я новичок, но вроде все запланированное получилось.

Только представьте, из состояния «не знаю, как технически поднимать гирю» к результату 209 подъемов за 10 минут, гиревик пришел всего за неполных два месяца тренировок. Попробовать свои силы Павлу предложил Евгений Назаревич. Профессиональный взгляд маститого гродненского гиревика не подвел: Павел оказался действительно способным учеником. И сегодняшняя победа тому прямое подтверждение.





Показать свое мастерство не терпелось и россиянке Татьяне Самсоновой. Наблюдая за ней со стороны, диву даешься, как такому хрупкому созданию удается жонглировать гирей, словно пушинкой. А между тем за плечами спортсменки не один десяток соревнований различного уровня. За три года девушка стала кандидатом в мастера спорта по силовому жонглированию, но это, по ее словам, лишь начало.

– Стремлюсь к мастеру спорта, – говорит Татьяна. – И мой тренер Валерий Аксентьев меня полностью в этом поддерживает, направляет. Именно он раскрыл азы гиревого мастерства, научил всему, что я умею и буду сегодня демонстрировать.







Занятия гиревым спортом девушка успешно совмещает с тренировками по карате. Чего-чего, а упорства и силы духа ей явно не занимать.

Сказать это можно обо всех участниках соревнований. Ведь их волевые качества выковываются в спортивной борьбе, постоянной работе над собой и стремлении преодолевать все трудности. Да, не всем дано быть чемпионами, но разве это главное?!

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО