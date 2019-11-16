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Настя Рыбка и Алекс Лесли остались в долгу перед Дерипаской

16.11.2019 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как живут после громкого скандала и отсидки в тайской тюрьме Настя и Алекс.


Рыбка уплыла и от Лесли, и от Дерипаски, и от тайцев // фото: AP / TASS

Эскорт-модель Настя Рыбка, героиня нашумевшей истории с олигархом Олегом Дерипаской, называет себя бывшей политзаключенной и собирается идти в депутаты. Отсидев почти год в тюрьме в Таиланде, она и ее пикап-тренер Алекс Лесли, как выяснил «Собеседник», расстались. Так что теперь они оба (во всех смыслах) свободны.

Досье

«Скандал с Настей Рыбкой», или «Рыбка-гейт» – политический скандал, произошедший в феврале 2018 года после обнародования факта неформальных отношений между российским предпринимателем Олегом Дерипаской и членом правительства России Сергеем Приходько, а также возможных сексуальных отношений между Сергеем Приходько и сотрудницей эскорт-агентства Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой)».
«Википедия»


Олег Дерипаска

«У меня все так же»

Когда полицейские Паттайи арестовали за нелегальный секс-тренинг и поместили в местную тюрьму Алекса Лесли, Настю Рыбку и их друзей, отец Лесли, ученый Сергей Кириллов, признался «Собеседнику»: он верит, что сыну удастся выбраться из передряги, тот завяжет с секс-тренингами и прежним образом жизни.

Александр Кириллов (настоящее имя Лесли) не оправдал надежд отца, он по-прежнему ведет секс-тренинги, и, судя по его странице в соцсети, их у него даже больше, чем раньше. В этом году тусовка Лесли летит на недельный тренинг не в Паттайю, как это было несколько лет подряд, а от тюрьмы подальше – в Рио-де-Жанейро.

– У меня все точно так же: веду тренинги и занимаюсь кардиопроектом (вместе с отцом они разработали медицинский бытовой прибор, который отслеживает сердечную деятельность. – Авт.), – бодро говорит Кириллов-младший. – Сейчас выходим на стадию продаж.

«Что скрывает Рыбка»

Правда, есть одна засада – с книгами. Лесли – автор почти десятка бестселлеров по пикапу, до скандала с Олегом Дерипаской на них был спрос и они переиздавались приличными тиражами. Секс-гуру это давало новых клиентов, которые приходили к нему на тренинги учиться пикапу уже на практике. По словам Александра Кириллова, теперь по неизвестной ему причине эти книги не переиздаются, а судьба его нового творения под вопросом.

После тайской тюрьмы Лесли написал книгу «Go to Fish. Что скрывает Настя Рыбка?», основанную на всем известных событиях, и пообещал новые подробности. По его словам, книга должна была выйти в издательстве «Эксмо» еще в мае, но ее публикация постоянно откладывается.


– Книга уже была в типографии, но проект вернули, и я не знаю, будут ли снова переделки или ее вообще запретят. Редакторы, которые по сорок лет работают в издательстве, говорят, что впервые с таким столкнулись. Кому понадобилось заворачивать книгу на уровне типографии? – интригует Кириллов.

Что происходит с книгами Лесли, мы спросили PR-менеджера издательства «ЭКСМО» Татьяну Каширину:

– К работе над новой книгой редакция приступила в мае, когда Алекс Лесли сдал рукопись. С этого момента мы совместно с автором вели работу над текстом. Только осенью мы перешли к допечатной подготовке – верстка, корректорские читки и другие внутренние процессы. На данный момент мы находимся в финальной стадии подготовки книги. На сегодняшний день у А. Лесли в продаже две книги в печатном варианте и семь в электронном виде. У издательства есть планы перевыпустить их и в бумажном виде с учетом спроса и сезонности. Самая популярная книга Алекса Лесли «Охота на самца» была допечатана в августе 2019 года.

«Приставы не являлись»

В одной воде с Рыбкой Лесли больше не плавает. Девушка обвинила наставника в том, что его советы привели их в тайскую тюрьму и коуч из него вообще-то так себе. После расследования Навального, основанного на книге и инстаграме Насти, девушка жестко хайпила, заявила об изнасиловании ее на яхте олигархом и привлекала к коррупционному скандалу еще больше внимания.

По словам пикап-тренера, причина расставания стара как мир – женская ревность. В тюрьме он обещал на Насте жениться, чтобы поддержать в тяжелый момент, а когда вышел, дал от ворот поворот.

– Я поддержал ее там чисто по-дружески, но я все-таки пикап-тренер, и семья, отношения противоречат моим жизненным принципам. Конечно, она сильно обиделась, – говорит Лесли.

Он уверен, что Настя теперь со всем справится сама и вообще ей и так живется неплохо. Еще пару лет назад она была никому не известной девушкой из Бобруйска, а сегодня «имя Насти Рыбки – это бренд», она «может его монетизировать», хоть «магазины открывать», хоть «возглавлять общественные движения в защиту прав женщин».

К слову, о монетизации. Ни Лесли, ни Рыбка не заплатили Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей в качестве компенсации, как постановил Усть-Лабинский суд.


– Никакие документы к нам не приходили, приставы не являлись. Я думаю, Дерипаске была важна сатисфакция, доказать всем, что он прав, а мы не правы, – делится Алекс.

Нет никаких новостей и по уголовному делу, возбужденному по статье 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Лесли и Рыбка были задержаны по нему в транзитной зоне Шереметьево, когда вернулись из Таиланда.

– Настя проходит по этому делу в качестве свидетеля, ее давно не вызывали ни на какие допросы, – рассказал ее адвокат Дмитрий Зацаринский.

– Сфабрикованное уголовное дело – это очень дорого, – считает Лесли. – Просто надо было нам показать, что нас могут достать как в Таиланде, так и в России.


Настя Рыбка и Алекс Лесли

«Бывшая политзаключенная»

Мы хотели спросить у Насти, удается ли ей монетизировать славу, но, увы, Рыбка общается с журналистами за деньги. Полторы тысячи долларов для нее приемлемая плата, но мы не платим за интервью. Недавно для белорусского издания – все-таки земляки – Настя сделала исключение.

Девушка рассказала, что она открыла свою школу соблазнения, то есть она теперь сама ведет тренинги и в каком-то смысле является конкуренткой Лесли. Впрочем, это не приносит много денег, ее содержит любимый мужчина, доказательство – дорогое кольцо на тоненьком пальчике. Настя в последнее время сильно похудела, видимо, месяцы в тюрьме сказались на здоровье.

Рыбка много времени уделяет своей школе соблазнения, выкладывает каждый день посты, в которых рассуждает о жизни, мужчинах, сексе и другом. В анонсах к вебинарам позиционирует себя как «экс-любовницу Олега Дерипаски» и «бывшую политзаключенную». Пишет Настя живо, но ажиотажа не наблюдается. В инстаграме у нее всего 110 тысяч подписчиков, указан номер телефона для сотрудничества, по которому не дозвониться, и ни одной рекламы. Бренды не спешат пользоваться ее услугами, но иногда Настя, как она выражается, «заходит» заказчикам. В конце октября в Минске она была по приглашению Black Star Burger в качестве звезды на открытии очередного кафе. Полгода назад снялась в рекламе облигаций белорусской компании, в которой рассуждает о размере процентов.


Колечко на пальце и рассказы про любимого мужчину, которого нельзя называть и показывать, – обычная отмазка эскортниц. Как такое проверишь?

– На яхту к олигарху она вряд ли уже когда-нибудь попадет с такой репутацией, но некоторым клиентам она может быть интересна, потому что медийная, – говорит сотрудница одного из столичных эскорт-агентств.

Анастасии Вашукевич (настоящее имя Рыбки) хочется большего, чем просто славы соблазнительницы олигархов. Она записала два музыкальных трека, заявила, что собирается баллотироваться в депутаты в родном Бобруйске, и записалась на личный прием к Лукашенко. Мало ли.

Мнение эксперта

У Рыбки, как у Паука, шансов нет

Есть ли у «бывшей политзаключенной» эскортницы Рыбки шансы стать депутатом в Белоруссии, мы спросили политолога Алексея Макаркина:

– Во-первых, в Беларуси выборы управляемые и ситуация зависит от белорусского президента, а он не захочет видеть никакую Рыбку. Во-вторых, даже если бы там были более демократичные выборы, все равно за нее не проголосовали бы. В России и Белоруссии избиратели относятся к выборам ответственно, и у нас уже были такие случаи. Например, когда баллотировался музыкант Паук, у него ничего не получилось, поэтому и вариант с Рыбкой как депутатом невероятен. Я понимаю, что такие люди ориентируются на опыт итальянской порнозвезды Чиччолины, но она шла от радикальной партии, а не как самовыдвиженец. Это исключение, и Рыбка к нему никак не относится.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Как живут после громкого скандала и отсидки в тайской тюрьме Настя и Алекс.
 
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