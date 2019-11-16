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В Минске предупрежден кандидат от Грамады Павел Драгилев

16.11.2019 20:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидата в депутаты обвинили в распространении агитационной продукции. Комиссия Минского-Западного избирательного округа No102 16 ноября вынесла предупреждение кандидату от БСДП (Грамада) Павлу Драгилеву.

В Минске предупрежден кандидат от Грамады Павел Драгилев
Фото из открытых крыниц


Вообще история с предупреждением очень интересная. По словам кандидата, 15 ноября он пришел на избирательный участок No371, увидел там листовки соперницы Марины Ленчевской и спросил у председателя комиссии, можно лиему оставить свою продукцию. Нет, председатель комиссии не отказал, но направил жалобу в окружную комиссию, которая и вынесла предупреждение.


Фото листовок Марины Александровны Ленчевской, сделанное на избирательном участке №390


- Я зашел на избирательный участок No371 и попросил председателя комиссии распространить мою агитационную продукцию. На участке лежала агитационная продукция, поэтому я и спросил: раз есть листовки других кандидатов, то почему и свою продукцию не оставят? Мне не отказали, но написали жалобу на меня, которая обернулась предупреждением, - рассказал Павел Драгилев. 
Что примечательно: наблюдатели сфотографировали листовки Марины Ленчевской на избирательном участке No390. Аналогичные листовки находились и на участке №371, правда, к приходу доверенных лиц Павла Драгилева их уже убрали.
 
 
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Кандидата в депутаты обвинили в распространении агитационной продукции. Комиссия Минского-Западного избирательного округа No102 16 ноября вынесла предупреждение...
 
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