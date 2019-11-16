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«Достаточно серьёзное достижение для нашей страны». Рассказываем результаты белорусок на «Кубке Павлова»

16.11.2019 23:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Осенний женский теннисный турнир «Кубок Павлова» стал уже хорошей традицией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Достаточно серьёзное достижение для нашей страны». Рассказываем результаты белорусок на «Кубке Павлова»

В 2019 году состязания проходят в 24-й раз. Этот турнир один из старейших в нашей стране, входящий в календарь Международной теннисной федерации.

Подробнее в видеоматериале.

«Достаточно серьёзное достижение для нашей страны». Рассказываем результаты белорусок на «Кубке Павлова»

«Достаточно серьёзное достижение для нашей страны». Рассказываем результаты белорусок на «Кубке Павлова»

Люди в материале: Анжелика Урман
 
 
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Новости Беларуси. Осенний женский теннисный турнир «Кубок Павлова» стал уже хорошей традицией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2019 году состязания проходят в...
 
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