ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро

16.11.2019 19:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Победой Трусовой завершился этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. Второе и третье места заняли Медведева и Белл. 

После короткой программы лидировала Евгения, её прокат судьи оценили в 76,93 балла. На втором месте была Александра – 74,21 балла. На третьем месте оказалась американская спортсменка Мэрайя – 67,11 балла. 

Кстати, в короткой программе ученица Тутберидзе отметилась смешным падением, которое, к счастью, никак не сказалось на последующем выступлении. 

На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро
Фото: instagram.com/figureskatingmemes_ 

Результат Гран-при в Москве выглядит так:
1. Трусова – 234,47 балла. 
2. Медведева – 225,76 балла. 
3. Белл – 205,67 балла. 

А теперь рассмотрим выступления фигуристок подробнее. 

Когда на лёд вышла Медведева, трибуны разразились овациями. На Гран-при в Канаде Евгения весьма неудачно упала в короткой программе, но в этот раз она занимала первое место. Поэтому зрители с огромным энтузиазмом ждали выступления фигуристки. И их надежды оправдались. Медведева чисто откатала программу, так что остаётся только вспомнить, как сама спортсменка и Брайан Орсер говорили, что Евгения находится в своей лучшей форме. Среди ярких моментов – комбинация двойного акселя, тройного и двойного тулупов. Итог – 148,83 балла за произвольную программу и 225,76 балла в сумме, что является личным рекордом Медведевой. Таким образом Евгения взяла серебро. 

100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады 

На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро
Фото: instagram.com/medvedeva_nation 

На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро
Фото: twitter.com/yuzuruspooh2 

После ученицы Орсера произвольную программу представила Белл. Фигуристка откатала очень легко, показала несколько восхитительных каскадов, включая тройной флип – тройной тулуп, и в целом движения спортсменки прекрасно сочетаются с композицией «Аллилуя», под которую выступает Мэрайя. Итог – 138,56 балла за произвольную и 205,67 балла в сумме. Это третье место. К слову, на этапе Гран-при в Гренобле Белл тоже была бронзовой медалисткой. 

Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле

На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро
Фото: instagram.com/katepict 

На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро
Фото: twitter.com/jimmbboe 

Закрывать соревнования вновь доверили Трусовой. Ученица Этери Тутберидзе начала с коронного четверного сальхова, однако не удержалась и упала. Для реабилитации последовал каскад четверной тулуп  – тройной тулуп. Затем вновь падение с каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Несмотря на всё это, оценка за произвольную составила 160,26 балла, что позволило Александре набрать 234,47 общего балла и победить, пусть не с таким отрывом, как обычно. 

На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро
Фото: vk.com/eteritutberidze 

На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро
Фото: twitter.com/jimmbboe 

Для Трусовой это вторая победа на этапах Гран-при, так что в финале она составит компанию Щербаковой. Как Анна брала золото можно узнать здесь

Люди в материале: Александра Трусова, Евгения Медведева, Мэрайя Белл
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Победой Трусовой завершился этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. Второе и третье места заняли Медведева и Белл.  После короткой программы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не выходя из машины: разрабатывают приложение, чтобы отслеживать очередь на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика