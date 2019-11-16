Официально в Лидском районе 225 безработных. Какие регионы входят в «десятку» худших по безработице, а какие — почти победили «тунеядство»?

Источник материала: Lida.Info





Лидером в рейтинге самых безработных районов Беларуси оказался Россонский. Здесь на начало октября официально нетрудоустроенными были 0,6% экономически активного населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком районе Беларуси меньше всего безработных, а в каком — больше всего.

Какие районы попали в число самых безработных

Первое место по уровню зарегистрированной безработицы занимает Россонский район — 0,6% от экономически активного населения, или 24 официально нетрудоустроенных. Вторая позиция досталась Оршанскому району (0,5%, или 292 безработных), а третья — за Полоцким (0,5%, или 236 человек). Эти данные приводятся в сборниках Белстата со ссылкой на комитеты по труду, занятости и соцзащите облисполкомов и Мингорисполкома.

Напомним, ранее продолжительное время самым безработным был Молодечненский район. На начало октября этого года здесь было 128 нетрудоустроенных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2% от экономически активного населения.

При этом по числу безработных в лидерах — Борисовский район (298 человек), Оршанский (292), Полоцкий (236), Лидский (225), Мозырский (208).

Какие районы попали в топ-10 самых «работящих»

Самым «работящим» районом на начало октября был Минский, здесь официально нетрудоустроенными были 64 человека. Уровень зарегистрированной безработицы — 0% от экономически активного населения.

На второй строчке оказался Каменецкий район — 0,03%, или 4 человека. То есть в этом районе практически «победили» безработицу. На третьем месте расположился Миорский район (0,1% и 9 чеовек).

Меньше всего безработных в Каменецком, Миорском и Узденском районах — 4, 9 и 10 человек соответственно.