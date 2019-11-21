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«Безопасный обед» в кафе «Тет-А-теТ»!

16.11.2019 09:25 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии остается основной причиной возникновения пожаров.

«Безопасный обед» в кафе «Тет-А-теТ»!

В рамках второго этапа республиканской профилактической акции «Не прожигай свою жизнь!» спасатели Каменетчины, совместно с юными спасателями и активистами «БРСМ» посетили пункт общественного питания – кафе «Тет-А-теТ». Место проведения было выбрано не зря, так как в обеденный перерыв в заведение заглядывает много людей: от простых посетителей, до работников близлежащих предприятий и организаций.

«Безопасный обед» в кафе «Тет-А-теТ»!

Этот обеденный перерыв для всех стал достаточно необычным. На каждом столике находились буклеты профилактической направленности с информацией о пожарах, причиной которых стало нарушение правил безопасности при курении. При входе в кафе посетителей встречали работники райотдела МЧС вместе с активистами акции. Спасатели рассказывали посетителям о целях и задачах акции, о трагических последствиях, к которым может привести неосторожное обращение с огнем при курении. Всем присутствующим также предлагали проверить свои знания в области безопасности, поучаствовав в викторине.

Все участники акции получили тематические буклеты, а победители викторин, для того чтоб проведенное мероприятие запомнилось надолго, памятные призы от МЧС – подставки под кружку, а также брелоки с логотипом акции и единым телефоном спасения – 112.

«Безопасный обед» в кафе «Тет-А-теТ»!

«Безопасный обед» в кафе «Тет-А-теТ»!

«Безопасный обед» в кафе «Тет-А-теТ»!

«Безопасный обед» в кафе «Тет-А-теТ»!

«Безопасный обед» в кафе «Тет-А-теТ»!

 
 
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Неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии остается основной причиной возникновения пожаров. В Сообщение «Безопасный обед» в кафе...
 
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