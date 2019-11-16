Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал 0:4 от Германии

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель после крупного поражения от сборной Германии (0:4) отметил, что команда не собирается посыпать голову пеплом.



Фото: Reuters

Результат для нас неутешительный. Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре: это касается действий в обороне в первом тайме, и действий в атаке во втором тайме. Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры. Для нас этот матч очень полезен во всех планах: с таким соперником мы не каждый день играем, поэтому это очень важный опыт для нас.