|
Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал 0:4 от Германии
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель после крупного поражения от сборной Германии (0:4) отметил, что команда не собирается посыпать голову пеплом.
Результат для нас неутешительный. Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре: это касается действий в обороне в первом тайме, и действий в атаке во втором тайме. Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры. Для нас этот матч очень полезен во всех планах: с таким соперником мы не каждый день играем, поэтому это очень важный опыт для нас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель после крупного поражения от сборной Германии (0:4) отметил, что команда не собирается посыпать голову пеплом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)