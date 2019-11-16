Басков ответил тренеру «Авангарда», назвавшему хоккеиста «Динамо» «актером Голливуда»

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков считает некорректными заявления главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, который обвинил в симуляции защитника «зубров» Романа Дюкова, назвав того «футболистом и актером Голливуда» .



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Считаю недопустимым подобный комментарий со стороны тренера гостей. Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника. В «Динамо» собраны молодые парни, которым, возможно, не хватает мастерства, но им точно не откажешь в самоотдаче. Роман Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику.