Греский тренер чемпионов о правильном питании не только. Видео

Источник материала: Слуцк Город

Александр Ширунов — живая легенда не только по местным меркам. Он воспитал не одного чемпиона Европы и мира по бодифитнесу, тренировал спортсменов в собственном зале в Минске, но по личным причинам вынужден был вернуться на малую родину в агрогородок Греск Слуцкого района. И здесь тоже открыл свой спортивный клуб.

В 50-летнем возрасте Александр ведёт активный образ жизни, соблюдает тренировочные режимы, ведёт персональные тренировки и по Вайберу консультирует питание своих подопечных. Жизненной энергии и внешнему виду мужчины могут позавидовать даже молодые ребята.

Во время мимолётной встречи мы не могли упустить возможность и не сделать интервью с греским тренером, а основной акцент решили сделать на поддержании физического здоровья в зимний период.

Смотрите видео.

Первое после открытия клуба «Вторая Сила» интервью с Александром Шируновым можно почитать здесь . Ответы на популярные вопросы случчан - здесь .



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