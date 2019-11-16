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Греский тренер чемпионов о правильном питании не только. Видео
17.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Александр Ширунов — живая легенда не только по местным меркам. Он воспитал не одного чемпиона Европы и мира по бодифитнесу, тренировал спортсменов в собственном зале в Минске, но по личным причинам вынужден был вернуться на малую родину в агрогородок Греск Слуцкого района. И здесь тоже открыл свой спортивный клуб.
В 50-летнем возрасте Александр ведёт активный образ жизни, соблюдает тренировочные режимы, ведёт персональные тренировки и по Вайберу консультирует питание своих подопечных. Жизненной энергии и внешнему виду мужчины могут позавидовать даже молодые ребята.
Во время мимолётной встречи мы не могли упустить возможность и не сделать интервью с греским тренером, а основной акцент решили сделать на поддержании физического здоровья в зимний период.
Смотрите видео.
Первое после открытия клуба «Вторая Сила» интервью с Александром Шируновым можно почитать
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Александр Ширунов — живая легенда не только по местным меркам. Он воспитал не одного чемпиона Европы и мира по бодифитнесу, тренировал спортсменов в собственном...
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