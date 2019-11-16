Слуцкий сыродельный комбинат отправит в Китай продукцию на 100 млн долларов

Источник материала: Слуцк Город





Слуцкий сыродельный комбинат подписал соглашение на поставку в Китай молочной продукции на 100 млн долларов. Договор был заключен во время визита делегации Минской области на международную выставку импорта в Шанхае — China International Import Expo 2019.

По итогам выставки планируют нарастить поставки в Поднебесную и мясокомбинаты Минщины, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Слуцкий сыродельный комбинат был аккредитован для поставок в КНР в 2018-м, и за этот год отгрузил на китайский рынок более 2000 тонн сухих молочных продуктов. Осваивание новых рынков сбыта был отчасти вынужденной мерой, поскольку с мая по сентябрь 2018 года слуцкому предприятию были запрещены поставки продукции в РФ. В итоге предприятие постепенно переориентируется на рынки Азии и Ближнего Востока, а также другие рынки ближнего зарубежья.