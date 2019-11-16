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ЦИК: За выборами в Беларуси следит рекордное число международных наблюдателей
17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва аккредитовано рекордное количество международных наблюдателей за последние 10 лет, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина, передает
На выборах в парламент работают 1032 иностранных наблюдателя. Самая большая миссия – от СНГ, 475 человек, уточнила Ермошина. «Я думаю, что ничего не скроется от глаз наблюдателей», – сказала она во время встречи с представителями миссии наблюдателей от стран Содружества.
Кроме того, за выборами будут следить не меньше 28 тысяч национальных наблюдателей. Их количество может еще вырасти. «Традиционно у нас около 40 тысяч национальных наблюдателей работают на выборах», – отметила глава Центризбиркома.
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Более тысячи иностранных наблюдателей аккредитовано на парламентские выборы в республике.
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