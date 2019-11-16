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ЦИК: За выборами в Беларуси следит рекордное число международных наблюдателей

17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва аккредитовано рекордное количество международных наблюдателей за последние 10 лет, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина, передает БЕЛТА.

На выборах в парламент работают 1032 иностранных наблюдателя. Самая большая миссия – от СНГ, 475 человек, уточнила Ермошина. «Я думаю, что ничего не скроется от глаз наблюдателей», – сказала она во время встречи с представителями миссии наблюдателей от стран Содружества.

Кроме того, за выборами будут следить не меньше 28 тысяч национальных наблюдателей. Их количество может еще вырасти. «Традиционно у нас около 40 тысяч национальных наблюдателей работают на выборах», – отметила глава Центризбиркома.

Сейчас в Беларуси идет досрочное голосование. Выборы пройдут в воскресенье, 17 ноября.



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Более тысячи иностранных наблюдателей аккредитовано на парламентские выборы в республике.
 
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