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"Контрольный участок": явка на досрочном голосовании завышена вдвое

17.11.2019 06:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кампания "Правозащитники за свободные выборы" продолжает следить за минским избирательным участком №390 на Западном округе №102. Именно оттуда мы получаем больше всего информации о нарушениях избирательного законодательства. Наблюдатель кампании Алексей Лойко подал уже около двух десятков жалоб по фактам этих нарушений.

За пять дней досрочного голосования на участке №390 ситуация выглядит так:



В последний день досрочного голосования, участковая комиссия №390 занизила явку на одиннадцать человек.

"Возможно, они ждали наблюдателей БДПИЧ ОБСЕ, которые наведывались сюда в предыдущие дни. И таким образом они хотели меня дискредитировать, подорвать доверие ОБСЕ к моим цифрам. Действительно, внимание теперь к этому участкe очень велико. Посмотрим, что будет завтра – в основной день выборов", – рассуждает Алексей Лойко.

Таким образом, по протокольным данным в досрочном голосовании на этом участке приняли участие 712 человек, в то время, когда фактическая явка составила 373 человека. То, что комиссия занизила в последний день количество выданных бюллетеней, в целом не повлияло на ситуацию. На избирательном участке №390 явка на досрочном голосовании завышена почти в два раза. Наблюдатель обратился уже после первого дня голосования в окружную комиссию и прокуратуру с жалобами на фальсификации.


Кстати, как отмечают аналитики кампании "Правозащитники за свободные выборы" в белорусском избирательном законодательстве не прописана чёткая процедура проверки на фальсификацию.

В ЦИК наблюдателю сказали, что окружная комиссия уже рассмотрела его жалобы на фальсификацию явки в первые дни голосования. Жалобу рассмотрели во внерабочем порядке – заседания не проводилось. Заявителя не вызывали, хотя такую жалобу должны рассмотреть в присутствии наблюдателя, обратившегося с жалобой.

Что же касается прокурорской проверки, то никто из прокуроров не приезжал на участок. Законодательством предусмотрено, что во время выборов сроки проверки составляют три дня, когда не требуется проверки, 10 – с проверкой, в день выборов – немедленно если без проверки.

“Само это положение избирательного законодательства абсурдно, и не выдерживает никакой критики, потому что прокурор может прийти проверять фальсификации уже тогда, когда комиссия высыпает все урны, в том числе и за досрочное голосование. И никаких объективных данных о том, что фальсификации имели место на участке он не раздобудет", – говорит Алексей Лойко.
 
 
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Кампания "Правозащитники за свободные выборы" продолжает следить за минским избирательным участком №390 на Западном округе №102. Именно оттуда мы получаем больше...
 
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