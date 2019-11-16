"Контрольный участок": явка на досрочном голосовании завышена вдвое

За пять дней досрочного голосования на участке №390 ситуация выглядит так:













В последний день досрочного голосования, участковая комиссия №390 занизила явку на одиннадцать человек.





"Возможно, они ждали наблюдателей БДПИЧ ОБСЕ, которые наведывались сюда в предыдущие дни. И таким образом они хотели меня дискредитировать, подорвать доверие ОБСЕ к моим цифрам. Действительно, внимание теперь к этому участкe очень велико. Посмотрим, что будет завтра – в основной день выборов", – рассуждает Алексей Лойко.





Таким образом, по протокольным данным в досрочном голосовании на этом участке приняли участие 712 человек, в то время, когда фактическая явка составила 373 человека. То, что комиссия занизила в последний день количество выданных бюллетеней, в целом не повлияло на ситуацию. На избирательном участке №390 явка на досрочном голосовании завышена почти в два раза. Наблюдатель обратился уже после первого дня голосования в окружную комиссию и прокуратуру с жалобами на фальсификации.









Кстати, как отмечают аналитики кампании "Правозащитники за свободные выборы" в белорусском избирательном законодательстве не прописана чёткая процедура проверки на фальсификацию.





В ЦИК наблюдателю сказали, что окружная комиссия уже рассмотрела его жалобы на фальсификацию явки в первые дни голосования. Жалобу рассмотрели во внерабочем порядке – заседания не проводилось. Заявителя не вызывали, хотя такую жалобу должны рассмотреть в присутствии наблюдателя, обратившегося с жалобой.





Что же касается прокурорской проверки, то никто из прокуроров не приезжал на участок. Законодательством предусмотрено, что во время выборов сроки проверки составляют три дня, когда не требуется проверки, 10 – с проверкой, в день выборов – немедленно если без проверки.





“Само это положение избирательного законодательства абсурдно, и не выдерживает никакой критики, потому что прокурор может прийти проверять фальсификации уже тогда, когда комиссия высыпает все урны, в том числе и за досрочное голосование. И никаких объективных данных о том, что фальсификации имели место на участке он не раздобудет", – говорит Алексей Лойко.