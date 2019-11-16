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БГК имени Мешкова проиграл "Веспрему" в Лиге чемпионов

17.11.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел седьмое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова проиграл "Веспрему" в Лиге чемпионов

Сегодня в гостевом поединке 8-го тура группы В чемпионы Беларуси проиграли венгерскому "Веспрему" со счетом 25:31. В первом тайме гости ни в чем не уступали хозяевам, и команды ушли на перерыв при равном счете - 14:14.

БГК имени Мешкова проиграл "Веспрему" в Лиге чемпионов

БГК имени Мешкова проиграл "Веспрему" в Лиге чемпионов

Во второй половине встречи гандболисты "Веспрема" сыграли гораздо сильнее и в итоге одержали уверенную викторию с разницей в 6 мячей. В составе брестчан самым результативным стал французский легионер Вильям Аккамбре, забросивший 5 мячей.

БГК имени Мешкова проиграл "Веспрему" в Лиге чемпионов

БГК имени Мешкова проиграл "Веспрему" в Лиге чемпионов

БГК имени Мешкова проиграл "Веспрему" в Лиге чемпионов

На финише первого круга соревнований венгерский клуб обыграл БГК в Бресте со счетом 37:30. В активе брестских подопечных испанского специалиста Рауля Алонсо всего одна победа - в Бресте они обыграли украинский "Мотор" из Запорожья (33:31).

Результаты других встреч 8-го тура: "Порту" (Португалия) - "Киль" (Германия) - 29:30, "Виве" (Кельце, Польша) - "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 35:25. В составе польского клуба белорус Артем Королек забросил 6 мячей, а Владислав Кулеш отличился 3 раза.

В воскресенье, 17 ноября, французский "Монпелье" примет на своей площадке гандболистов "Мотора", в котором выступают белорусы Борис Пуховский и Максим Бабичев.

Турнирное положение: "Киль" - 13 очков (8 матчей), "Веспрем" - 10 (8), "Виве" - 10 (8), "Монпелье" - 9 (7), "Вардар" - 9 (8), "Порту" - 8 (8), БГК - 2 (8), "Мотор" - 1 (7).

Следующий матч БГК имени Мешкова проведет 23 ноября на своей арене против "Вардара".

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух предварительных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места, а также две лучшие дружины из групп С и D проведут встречи 1/8 финала.-0-

Фото "Веспрема"

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел седьмое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в гостевом...
 
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