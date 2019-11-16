ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дизайнер оставила бетонную стену и сделала кухню из фанеры в квартире в «Маяке Минска». Как вам?

17.11.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Квартира в ЖК «Маяк Минска» оформлена в современном скандинавском стиле с элементами лофта и бохо, что в белорусских интерьерах пока встречается не часто. Однако, в этом и есть ее изюминка. Над интерьером работала дизайнер Екатерина Труханова, она и рассказала, как хозяева отреагировали на ее работу и чего ей это стоило. Подробнее о деталях интересного ремонта — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Планы

— Хозяин квартиры, который много путешествует и снимает жилье, сразу обозначил, что хочет не типичный белорусский ремонт, а что-то более европейское, с максимальным использованием натуральных материалов, — рассказала Екатерина.

Стартовой точкой была бетонная стена. По совету дизайнера ее решили не трогать, а лишь покрыли матовым лаком для практичности.


Дизайнер Екатерина Труханова. Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

— Хозяин сначала сомневался по поводу бетонной стены, но по итогу идею принял. Бетон функционален в использовании. Если что-то прольется с кухонной столешницы или, например, испачкается со стороны дивана, следы легко убрать салфеткой.

Площадь квартиры — 47 квадратных метров. Перед дизайнером стояла задача сохранить максимальное количество света и при этом выделить отдельное пространство для спальни. Эта задача была решена за счет стены из стеклоблоков.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

— Стеклоблоки красиво преломляют солнечные лучи, пропускают свет, создают дополнительный объем, а вечером — особый антураж. Из блоков была выполнена вся стена между гостиной и спальней. Благодаря бетону, стеклоблокам, небольшому количеству черных металлических элементов, вырисовался стиль лофт. Чтобы его смягчить, сделать более уютным, в интерьер добавили натурального дерева. Конкретно в этой стилистике — фанера.

Кухня-гостиная

У нас мало кто изготавливает кухни из фанеры: спрос небольшой, а заказчики обычно считают ее неизносостойким материалом, говорит Екатерина.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

 — И действительно, если на фанеру в чистом виде, например, попадет вино, его очень трудно вывести. Мы нашли тех, кто сделал нам такую кухню на заказ. Ее фасады были обработаны защитным лаком, повышающим износостойкость.

В итоге кухня получилась функциональной, почти на уровне МДФ, при этом выглядит интересно и по тактильным ощущениям более приятная. Столешница сделана из постформинга под цвет бетонной стены. Вместо стола хозяин предпочел барную стойку с заниженной высотой — все смотрится гармонично.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

От верхних шкафчиков оказались специально, заменив их двумя фанерными полками.

— Они очень классно выглядят за счет видимых слоев. Такие полки добавляют естественности и природности, — говорит дизайнер.

В качестве основного освещения гостиной используются накладные споты. В дополнение к ним, а также в качестве акцента, был применен асимметричный светильник. Его конструкция позволяет двигать направление света по своему усмотрению.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Диван в гостиной в скандинавском стиле, обит хлопковой тканью, внешне напоминающей вельвет.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Спальня

В спальне специально были использованы оттенки карамельного и песочного цвета. Свободная планировка квартиры позволила сделать небольшую нишу для шкафа за счет части санузла. В тематику шкафа в коридоре сдали также вырезные ручки.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

— В обустройстве спальни мы ушли от прикроватных тумбочек и использовали журнальные столики. Они не забирают пространство и смотрятся легко. Кровать с завышенной спинкой, сделана из дерева.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Прихожая

Изюминка прихожей — встроенный шкаф насыщенно зеленого цвета с распашными дверцами. Полки внутри шкафа выполнены в терракотовом цвете.

— Мы выбрали контраст, потому что в этой части квартиры мало света, а предложенный вариант сразу создает настроение, — отмечает Екатерина.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Шкаф был выполнен по заказу дизайнера индивидуальным предпринимателем.

— У меня есть база партнеров, которые знают, что по шаблону я ничего не делаю, поэтому каждый раз ждут от меня чего-то необычного. Работая над этим проектом я понимала, что хозяин хочет чего-то необычного и предложила такое решение. На входе за шкафом — зеркало, диаметр которого 1, 2 метра.


Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина


Хозяину квартира понравилась и он с удовольствием в ней жил, пока не уехал за пределы Беларуси. Сдавать в аренду так и не решился, поскольку беспокоился о том, что арендаторы не смогут содержать всю эту красоту в надлежащем состоянии, говорит дизайнер. Сейчас квартира на Мстиславца, 18 продается. Цена — 119 тысяч долларов в эквиваленте.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК: За выборами в Беларуси следит рекордное число международных наблюдателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика