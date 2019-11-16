Дизайнер оставила бетонную стену и сделала кухню из фанеры в квартире в «Маяке Минска». Как вам?

Источник материала: Tut.by

Квартира в ЖК «Маяк Минска» оформлена в современном скандинавском стиле с элементами лофта и бохо, что в белорусских интерьерах пока встречается не часто. Однако, в этом и есть ее изюминка. Над интерьером работала дизайнер Екатерина Труханова, она и рассказала, как хозяева отреагировали на ее работу и чего ей это стоило. Подробнее о деталях интересного ремонта — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Планы

— Хозяин квартиры, который много путешествует и снимает жилье, сразу обозначил, что хочет не типичный белорусский ремонт, а что-то более европейское, с максимальным использованием натуральных материалов, — рассказала Екатерина.

Стартовой точкой была бетонная стена. По совету дизайнера ее решили не трогать, а лишь покрыли матовым лаком для практичности.



Дизайнер Екатерина Труханова. Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

— Хозяин сначала сомневался по поводу бетонной стены, но по итогу идею принял. Бетон функционален в использовании. Если что-то прольется с кухонной столешницы или, например, испачкается со стороны дивана, следы легко убрать салфеткой.

Площадь квартиры — 47 квадратных метров. Перед дизайнером стояла задача сохранить максимальное количество света и при этом выделить отдельное пространство для спальни. Эта задача была решена за счет стены из стеклоблоков.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

— Стеклоблоки красиво преломляют солнечные лучи, пропускают свет, создают дополнительный объем, а вечером — особый антураж. Из блоков была выполнена вся стена между гостиной и спальней. Благодаря бетону, стеклоблокам, небольшому количеству черных металлических элементов, вырисовался стиль лофт. Чтобы его смягчить, сделать более уютным, в интерьер добавили натурального дерева. Конкретно в этой стилистике — фанера.

Кухня-гостиная

У нас мало кто изготавливает кухни из фанеры: спрос небольшой, а заказчики обычно считают ее неизносостойким материалом, говорит Екатерина.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

— И действительно, если на фанеру в чистом виде, например, попадет вино, его очень трудно вывести. Мы нашли тех, кто сделал нам такую кухню на заказ. Ее фасады были обработаны защитным лаком, повышающим износостойкость.

В итоге кухня получилась функциональной, почти на уровне МДФ, при этом выглядит интересно и по тактильным ощущениям более приятная. Столешница сделана из постформинга под цвет бетонной стены. Вместо стола хозяин предпочел барную стойку с заниженной высотой — все смотрится гармонично.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

От верхних шкафчиков оказались специально, заменив их двумя фанерными полками.

— Они очень классно выглядят за счет видимых слоев. Такие полки добавляют естественности и природности, — говорит дизайнер.

В качестве основного освещения гостиной используются накладные споты. В дополнение к ним, а также в качестве акцента, был применен асимметричный светильник. Его конструкция позволяет двигать направление света по своему усмотрению.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Диван в гостиной в скандинавском стиле, обит хлопковой тканью, внешне напоминающей вельвет.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Спальня

В спальне специально были использованы оттенки карамельного и песочного цвета. Свободная планировка квартиры позволила сделать небольшую нишу для шкафа за счет части санузла. В тематику шкафа в коридоре сдали также вырезные ручки.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

— В обустройстве спальни мы ушли от прикроватных тумбочек и использовали журнальные столики. Они не забирают пространство и смотрятся легко. Кровать с завышенной спинкой, сделана из дерева.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Прихожая

Изюминка прихожей — встроенный шкаф насыщенно зеленого цвета с распашными дверцами. Полки внутри шкафа выполнены в терракотовом цвете.

— Мы выбрали контраст, потому что в этой части квартиры мало света, а предложенный вариант сразу создает настроение, — отмечает Екатерина.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина

Шкаф был выполнен по заказу дизайнера индивидуальным предпринимателем.

— У меня есть база партнеров, которые знают, что по шаблону я ничего не делаю, поэтому каждый раз ждут от меня чего-то необычного. Работая над этим проектом я понимала, что хозяин хочет чего-то необычного и предложила такое решение. На входе за шкафом — зеркало, диаметр которого 1, 2 метра.



Фото: Сергей Пилипович, стилист — Лена Куланина





Хозяину квартира понравилась и он с удовольствием в ней жил, пока не уехал за пределы Беларуси. Сдавать в аренду так и не решился, поскольку беспокоился о том, что арендаторы не смогут содержать всю эту красоту в надлежащем состоянии, говорит дизайнер. Сейчас квартира на Мстиславца, 18 продается. Цена — 119 тысяч долларов в эквиваленте.