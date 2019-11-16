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Оценки белорусским школьникам будут ставить по новым нормам

17.11.2019 07:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обновленные нормы оценивания знаний школьников проходят апробацию в учреждениях среднего образования, сообщила в четверг на конференции ЕАОКО в Минске директор Национального института образования Беларуси Валентина Гинчук.



Нормы оценивания школьников последний раз утверждались в Беларуси в мае 2009 года, спустя год в них вносились некоторые коррективы, однако заметного обновления тогда не произошло.

"В 2015 году, когда мы обновили учебные программы по всем учебным предметам с 1-го по 11-й класс и в этих новых учебных программах основной акцент был сделан на формировании готовности и способности учащегося не столько воспроизводить, сколько применять усвоенные навыки, (…) мы приняли решение о том, что необходимо обновить и действующие нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся", – сообщила Гинчук.

По словам директора НИО, обновленные нормы в настоящее время проходят экспериментальную апробацию в учреждениях общего среднего образования.


"Они (нормы оценки – Прим.) базируются на тех ожидаемых результатах к освоению содержания образования, которые прописаны в образовательных стандартах, и на тех требованиях к результатам учебной деятельности, которые обозначены в учебных программах по учебным предметам", – отметила Гинчук.

Подробнее о возможных изменениях нормы оценки Гинчук не рассказала, однако речь идет скорее о новых критериях выставления разных баллов, а не о заметном изменении самой системы в целом.
 
Теги: Минск
 
 
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Обновленные нормы оценивания знаний школьников проходят апробацию в учреждениях среднего образования, сообщила в четверг на конференции ЕАОКО в Минске директор...
 
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