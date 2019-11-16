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Минчане не получили зарплату и избили начальника молотком

17.11.2019 07:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое жителей Минска избили молотком своего начальника, требуя выплату зарплаты, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

38-летний руководитель столичной организации попал в больницу с травмами ног. Милиция установила, что мужчину избили работники его организации.

Накануне вечером пострадавший вышел из офиса, сел в авто и уже собирался ехать домой, когда к нему подсел один из его сотрудников. Второй остался ждать на улице.

"Не достигнув желаемого результата в диалоге, 38-летний фигурант извлек молоток и стал наносить удары по коленной чашечке мужчины, а после забрал у минчанина 350 рублей и вместе с товарищем скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в ГУВД.


"Оперативникам мужчины пояснили, что причиной их поступка послужили неприязненные отношения из-за невыплаты заработной платы потерпевшим", - уточняют в милиции.
 
Теги: Минск
 
 
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Двое жителей Минска избили молотком своего начальника, требуя выплату зарплаты, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
 
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