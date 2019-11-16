ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не похищение, а задержание: прояснилась ситуация с главой "Укрэксимбанка"

17.11.2019 07:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главу правления государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержали, а не похитили. Об этом в комментарии ТК "Прямой" рассказал адвокат задержанного Денис Галанский.

Сейчас Гриценко удерживают в изоляторе временного содержания, на Косогорном переулке, в Киеве.

Само задержание произошло в 11:30, когда банкир вел ребенка на урок музыки.

"Ребенка вели на урок музыки... Сотрудники СБУ отдали его консьержу и сказали завести домой. В квартире был другой 15-летний ребенок с преподавателем музыки. Без никаких родственников", – рассказал адвокат.

Связано ли задержание Гриценко с недавним задержанием в Украине главы "Райффайзена" Александра Писарука, Галанский не знает.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главу правления государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержали, а не похитили. Об этом в комментарии ТК "Прямой" рассказал адвокат задержанного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Мархель: не собираемся посыпать голову пеплом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика