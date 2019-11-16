Скорострел: более 35% белорусов якобы проголосовали досрочно

Согласно официальным данным, более всего не терпелось голосовать избирателям в Гомельской области - досрочное голосование составляет 39,41%. Чуть меньше в Могилевской области - 39,11%. В Брестской области не дождались основного дня голосования 33,67% избирателей, в Витебской - 38,26%, в Гродненской - 36,50%, в Минской - 37,49%, в Минске - 28,56%.





Впрочем, к этим цифрам надо относится с доле скепсиса, так как независимые наблюдатели наплыва желающих проголосовать досрочно на участках не видели и заявляют о завышении цифр досрочного голосования.



