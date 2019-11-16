Как пережить временные сложности с деньгами в декрете

Источник материала: Tut.by

Доходы семьи в декрете падают, и родителям приходится перестраивать и урезать свой бюджет. Консультант проекта Минфина по финансовой грамотности и известный инстаграм-блогер Светлана Шишкина предложила в своей книге «Любить считать. Как построить крепкие отношения на основе финансовой независимости» 10 способов пережить временные сложности с деньгами. Публикуем ее отрывок.



Фото с сайта pixabay.com

В декрете многим приходится жить на одну зарплату. Это всегда непросто. Урезать расходы, планировать бюджет — многих угнетает это занятие. Особенно если изначально была привычка тратить много. Особенно тяжело совмещать декрет и кредиты на жилье, другие крупные кредиты. Как пережить это время с минимальными потерями?

1. Помните, что это временно

Поддерживайте боевой дух мыслями о долгосрочных целях, которые вы решаете. Ведь если вы взяли кредит на квартиру, значит, уже живете в своем доме, ну или скоро получите ключи. А это точно стоит того, чтобы несколько лет потерпеть. Совсем скоро вы сможете вернуться к работе и баланс в бюджете наладится.

2. Ведите учет расходов

Большинство людей не знают, сколько денег они тратят впустую, пока не начинают записывать расходы. Скачайте мобильное приложение и начните просто отмечать все случаи, когда вы достаёте кошелек. Уже одно это поможет вам отказаться от неразумных расходов.

3. Планируйте расходы на год вперед

Многие расходы известны заранее. Подарки на дни рожденья, сборы в школу в сентябре, летний отпуск, покупка зимней одежды и обуви. Все это можно запланировать. На эти покупки можно отложить деньги. Приобрести в несезон по выгодной цене. И не придется брать кредит и переплачивать.

4. Убедитесь, что у вас нет денежных пылесосов

Частая история: семья покупает кредитное авто, которое им явно не по карману. И начинается: машину нужно обслуживать, к кредиту прилагается дорогостоящая страховка каско, бензин, летняя и зимняя резина… Покупка съедает до трети семейного бюджета, при этом основное назначение этой машины — возить мужа с работы и на работу два раза в день.

Некоторые возразят: с ребенком без машины никак. Хорошо, но почему нужно обязательно брать кредитное авто? Подкопите, возьмите недорогой б/у автомобиль. Избавьтесь от этого денежного пылесоса: ведь он забирает ваши деньги, которые вы могли бы потратить на более важные для вас цели.

5. Проверьте, что ваши расходы сбалансированны

Другая крайность: на всем экономим, бюджет расписан до копеечки, тратим только на самое нужное. Никаких развлечений, никаких спонтанных покупок.

99% людей на таком режиме срываются. Слишком строгие ограничения возможны только на бумаге. А в жизни нам нужно тратить и на красоту, и на развлечения. Покупать новую красивую одежду. Иногда баловать себя чем-то необязательным.

В жизни у нас есть эти расходы. От того, что человек их не планирует, они никуда не денутся. Просто придется срочно что-то придумывать и находить деньги. И, к сожалению, чаще всего люди решают этот вопрос с помощью кредитов.

Не ставьте нереалистичные планы, запланируйте все необходимые категории расходов в достаточном объеме.

6. Урежьте все категории расходов на 10%, эти 10% откладывайте на накопительный счtт в день поступления зарплаты



Фото: jeshoots.com

Как тогда экономить, спросите вы? Попробуйте делать это не способом исключения целых категорий расходов, а путем урезания каждой статьи всего на 10%. Допустим, вы всегда тратили на питание 20 тысяч в месяц. Если вы постараетесь уложиться в 18, уверена, что у вас это получится. Причем без какого-то снижения качества жизни.

Пройдите последовательно по всем статьям расходов и подумайте, как вы можете сократить каждую из них на 10%. Такой небольшой процент вы даже не заметите. А общая сумма экономии будет весьма существенной.

7. Выделите деньги на спонтанные покупки, но ограничьте бюджет

Совет для тех, кто ненавидит ограничения. У кого все естество противится идее урезать себя в чем-то. «Что я теперь чашку кофе не могу себе позволить, когда хочется? Что это за жизнь такая? Живем один раз!»

Конечно, можете. Заведите в бюджете статью расходов на всякие спонтанные штуки. Но пусть по ней будет ограничен максимальный порог расходов в месяц.

Можно покупать кофе, можно тратить деньги на всякую фигню, но, скажем, не больше 30 или 50 рублей в месяц.

Так вы и душу отведете, и желание свое быть более спонтанной реализуете. И семейный бюджет убережете.

8. Не подменяйте шопингом психотерапию

Привычка ходить в магазин, когда скучно, грустно или нечем заняться, это как привычка листать соцсети, когда едешь в автобусе. Все понимают, что читать книгу в транспорте было бы намного лучше. Но найти, скачать, регулярно брать с собой… Все это требует напряжения силы воли. По крайней мере, на этапе формирования привычки.

Все мы понимаем, что сходить в парк на выходных, посмотреть какое-то представление, посетить фестиваль было бы веселее и полезнее, чем просто болтаться по магазинам и шопиться. Но это нужно найти афишу мероприятий, приехать, нужно чуть больше вовлеченности в процесс.

Замените одну привычку другой. Это в ваших руках.

Впрочем, иногда шопоголизм не просто плохая привычка. Это компенсация психологических проблем. Способ вознаграждать себя за достижения и утешать в печали.

Если это ваш случай, помните, что в каждый конкретный момент перед любой покупкой вы, сами не задумываясь об этом, решаете задачку: что для меня важнее, купить кофточку или внести досрочку за ипотеку? Что вами движет в этот момент? Что заставляет выбрать кофточку или ипотеку? Глубинные ценности. Задайте себе вопрос: почему я расставляю приоритеты именно в таком порядке? Думайте не только о том, что вы приобретаете с покупкой, но и о том, чего вы лишаетесь.

9. Экономьте на детях, серьезно

Им все равно, какой бренд на куртке. Пока кто-то из взрослых не донесет до них ценность именно брендовой одежды.

Им не нужны все эти горы игрушек, которыми их заваливают родители. Им нужен партнер по игре. А играть можно во все что угодно. Если человек мало времени проводит с ребёнком — из-за работы или по какой-то другой причине, — не стоит заглушать своё чувство вины подарками. Разберитесь с собой, не идите по самому простому (и самому глупому) пути.

10. Подумайте об удаленной работе

Проще всего найти частичную занятость у своего же работодателя. Он вас уже знает, ему легко будет доверить вам часть работы, и, возможно, он даже будет согласен на удаленку.

Если ваша профессия не предполагает формата работы вне офиса, подумайте о том, чему вы могли бы выучиться на базе того, что уже умеете. Иногда комбинация редких навыков дает необыкновенный результат.

Только дайте себе время. Не требуйте от себя немедленных результатов. Начните изучать тему удаленки, когда ребёнок станет нормально спать по ночам. Договоритесь сама с собой, что вы постараетесь выйти на какие-то финансовые результаты к его полутора годам. Разумеется, для этого у вас должны быть рабочие часы, когда ребенком занимается кто-то другой.