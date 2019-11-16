Более 500 кандидатов в Беларуси поборются за 110 мест в парламенте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Гражданам республики предстоит проголосовать за 110 депутатов. Конкуренция на этих выборах – пять человек на одно депутатское кресло. В этот раз особенно много выдвиженцев от партий, сообщает «МИР 24».

Последний раз выборы в Палату представителей проходили в республике в 2016 году. Тогда за место в палате боролся 521 человек. На этих выборах получить депутатский портфель захотели 513 кандидатов. Повторно баллотируются 32 депутата из нынешнего состава. Уже ясно, что у представителей седьмого созыва будет мужское лицо. Женщин от общего числа кандидатов – всего 25%.

Большинство претендентов на депутатский мандат, 52%, идут от политических партий. 33% – самовыдвиженцы. 15% выдвинуты трудовыми коллективами. Каждый кандидат помимо белорусского гражданства должен постоянно проживать в республике и быть не младше 21 года. Свои голоса граждане Беларуси начали отдавать еще 12 ноября, когда стартовало досрочное голосование. За пять дней явка составила почти 36%.