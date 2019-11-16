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«Автозадачка» на выходные. А вы точно знаете, с какой скоростью нужно ехать за городом

17.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нашу новую «автозадачку» на выходные мы взяли из книги юриста и независимого эксперта Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном». А это значит, что правильный ответ будет далеко не очевидным. Проверьте свои знания ПДД о том, как правильно выбрать скорость при движении вне населенного пункта.


Иллюстрация из книги «Правила дорожного движения: неизвестное об известном»

Как известно, наши дорожники любят задавать ребусы водителям установкой временных знаков. Представьте ситуацию: вы двигаетесь по дороге вне населенного пункта на легковом автомобиле. Проезжаете знаки ограничения максимальной скорости: «120» км/ч для легковых автомобилей и «100» км/ч для грузовых. За ними видите временный знак ограничения скорости до 80 км/ч. Проезжаете его, а дальше встречаете знак «Конец всех ограничений». С какой же скоростью вы поедете после этого знака?

Ответ вы найдете в этой же новости в понедельник, в 11 утра.

Опрос

С какой же скоростью вы поедете после этого знака?

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Наша новая «автозадачка» заставит вспомнить все, что вы знаете или не знаете о знаках ограничения скорости.
 
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