«Автозадачка» на выходные. А вы точно знаете, с какой скоростью нужно ехать за городом

Источник материала: Tut.by

Нашу новую «автозадачку» на выходные мы взяли из книги юриста и независимого эксперта Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном». А это значит, что правильный ответ будет далеко не очевидным. Проверьте свои знания ПДД о том, как правильно выбрать скорость при движении вне населенного пункта.



Иллюстрация из книги «Правила дорожного движения: неизвестное об известном»

Как известно, наши дорожники любят задавать ребусы водителям установкой временных знаков. Представьте ситуацию: вы двигаетесь по дороге вне населенного пункта на легковом автомобиле. Проезжаете знаки ограничения максимальной скорости: «120» км/ч для легковых автомобилей и «100» км/ч для грузовых. За ними видите временный знак ограничения скорости до 80 км/ч. Проезжаете его, а дальше встречаете знак «Конец всех ограничений». С какой же скоростью вы поедете после этого знака?

Ответ вы найдете в этой же новости в понедельник, в 11 утра.

Опрос С какой же скоростью вы поедете после этого знака? 120 км/ч конечно же!

100 км/ч. На всякий случай

90 км/ч, но я не уверен

80 км/ч — дорога даже после знака раздолбанная 230 голосов Результаты опроса