|
«Автозадачка» на выходные. А вы точно знаете, с какой скоростью нужно ехать за городом
Источник материала: Tut.by
Нашу новую «автозадачку» на выходные мы взяли из книги юриста и независимого эксперта Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном». А это значит, что правильный ответ будет далеко не очевидным. Проверьте свои знания ПДД о том, как правильно выбрать скорость при движении вне населенного пункта.
Как известно, наши дорожники любят задавать ребусы водителям установкой временных знаков. Представьте ситуацию: вы двигаетесь по дороге вне населенного пункта на легковом автомобиле. Проезжаете знаки ограничения максимальной скорости: «120» км/ч для легковых автомобилей и «100» км/ч для грузовых. За ними видите временный знак ограничения скорости до 80 км/ч. Проезжаете его, а дальше встречаете знак «Конец всех ограничений». С какой же скоростью вы поедете после этого знака?
Ответ вы найдете в этой же новости в понедельник, в 11 утра.
Опрос
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наша новая «автозадачка» заставит вспомнить все, что вы знаете или не знаете о знаках ограничения скорости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)