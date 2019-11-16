Зачем женщины остаются в отношениях, где с ними плохо обращаются. Объясняет психолог

Источник материала: Tut.by

Психолог Надежда Гришина решила рассказать, что такое абьюз и какие формы он может принимать, прослушав новый трек Земфиры.

Надежда Гришина — практикующий психолог, арт-терапевт, символ-драматист. Ведущая тренингов на тему личностного роста и отношений.

— В повседневный обиход прочно вошли слова из психологической сферы: тренинг, копинг, шеринг, шейминг, фрустрация, и так далее. Слово «абьюз» также позаимствовано из англоязычной психологии. Прозвучав в новой песне Земфиры, оно снова притянуло к себе внимание «не подкованных» в этой теме. Может быть, это даже и хорошо, потому что абьюз — явление абсолютно повсеместное, кросс-культурное и повседневное для многих, только осознавать и понимать его, к сожалению, умеют не все.

Наиболее употребляемый по значению перевод на русский язык слова abuse — звучит как «жестокое обращение», или «надругательство», например в таких словосочетаниях, как child abuse, spouse abuse, elder abuse. В этом контексте этот термин приближается к понятию domestic violence, или «домашнее насилие». Тем не менее изначальное значение этого слова ближе к понятию «злоупотребление», например, drug abuse или power abuse. Самым точным мне представляется перевод этого слова как «использование чего-то не по назначению». Если рассматривать абьюз в отношениях с ребенком или партнером и этого человека используют «не по назначению», то получается очень интересная игра смыслов, подталкивающая нас к вопросу: а в чем тогда состоит истинное назначение отношений людей друг с другом?

Абьюз — всегда явление, связанное с болью. Но если речь идет о физической боли, то там уже используется понятие «насилие», потому что наносится урон физическому благосостоянию человека. А абьюз — это явление, когда урон наносится не физически, а более тонко, психологически. Через слова и их смыслы, через критику, ругань, сравнения и эпитеты, через интонацию и так далее. При этом понятие «абьюз» неприменимо по отношению к незнакомцам, иначе такое поведение будет называться «оскорбление личности», то есть умышленное унижение чести и достоинства человека. Права граждан в этом отношении закреплены в статье 9.3 «Кодекса об административных правонарушениях РБ», и оскорбление личности влечет за собой наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. Но печальный парадокс состоит именно в том, что по отношению к своим близким люди ведут себя так, как никогда бы не позволили себе вести с чужими и незнакомыми.

Чтобы увидеть принцип, по которому явление можно отнести к понятию «абьюз», нужно понять, где проходят психологические границы личности. Абьюз — просто нарушение этих самых границ. Понятие психологических границ в принципе появилось в нашей культуре относительно недавно, перекочевав на постсоветское пространство из западной психологии. В советском обществе границы были не особенно нужны, так же как и индивидуальность, талант, инициатива, уникальность человека, естественно выливающиеся затем в понятия собственного достоинства и самоуважения. Если человек — это исполнитель, то зачем ему понимать, кто он на самом деле, какой он и к чему лежит его душа? Все вопросы сняты, когда выполнены социальные ожидания и человек вписан в социум, принят и признан своим.



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В капиталистическом обществе, где есть бизнес, конкуренция, индивидуализм и ответственность, понятие границ более востребовано. Психологическая граница — это линия между «я» и «не я», то есть человеком и окружающим миром. Внутри границ находится то, что составляет нашу личность — мнения, чувства, желания, вкусы, убеждения, а также проблемы, переживания, состояния, впечатления. И за то, что находится внутри наших границ, мы несем ответственность — это называется взрослость. А за то, что находится вне их — проблемы других людей, их убеждения, поступки, несчастье — мы ответственности не несем. Принцип ответственности базируется на постулате, что у каждого человека есть необходимые ресурсы для того, чтобы справиться с собственными жизненными проблемами, и те, кто не хочет эти ресурсы распознавать в себе и использовать, называются жертвы.

Что же такое абьюз? Это когда кто-то не соблюдает психологическую границу, нарушая права, договоренности, лишая человека ценности и индивидуальности. То есть превращает человека в объект, в пустышку без внутренних содержаний. Каждый из нас имеет тенденцию смотреть на окружающих таким образом, находясь в состоянии гнева, недовольства, беспомощности, или высокомерия. Взаимодействие происходит не с целью обмена, достижения согласия, совместного творчества, а с целью получения от другого нужного результата или же возвеличивания себя. Люди при взаимодействии в социуме постоянно стремятся подавить друг друга, и с этим нужно учиться справляться, потому что таким образом в мире происходит процесс развития и эволюции — и на биологическом плане, и на психологическом. Реализация этого стремления по большей части происходит неосознанно для абьюзера, который верит в свое право и необходимость подавлять неугодных ему, и для жертв, поскольку те не понимают, что их права в данной ситуации нарушаются.



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Земфира в своей песне поет про мужчину-абьюзера и его отношения с женщиной-жертвой. Такая женщина обычно оказывается в роли любовницы, но часто такое же отношение женщина получает и от свободного мужчины, который относится к ней потребительски, не желая терять ее ресурс для себя и при этом не желая давать уважительное обращение. В песне очень точно описан механизм проекции, на котором базируется абьюз: «ты не знаешь меня ни черта, ни черты, только некий портрет из поступков и слов, неплохой портрет, но ни разу не я». Женщину не видят в этих отношениях как личность, человека с чувствами, мнениями, а как средство, цель которого — затыкать определенные черные дыры в жизни и психике партнера, в те моменты, когда в этом есть необходимость. А если необходимости нет, то отношения прерываются или отодвигаются. Или же женщину поглощают со всем ее временем, для того, чтобы она просто была рядом, не оставляя ей возможности вздохнуть.

Многие не понимают, почему женщины остаются в отношениях, где с ними плохо обращаются. Популярные психологи учат отсеивать недостойных мужчин, уметь выбирать, не соглашаться на «абы кого». Но в реальной жизни это легко сказать и трудно сделать. Песня передает переживания женщины в такой завязке, когда доступ к внутреннему ресурсу перекрыт. И показывает ее мотивы, удерживающие ее в отношениях — «только нежность и боль, и немного тепла. Ничего, ничего, мне хватает их, даже нравится боль». Это отношения, строящиеся по принципу «быть с тобой для меня важнее, чем то, как ты ко мне относишься». Когда даже крохи, моменты блаженного слияния — это такая ценность, что отказаться от неё невозможно.

Откуда же берутся женщины, не умеющие противостоять абьюзерам, да и сами эти абьюзеры? Почему они не понимают, где проходят здоровые границы личности, и как нужно обращаться с границами других людей? Все идет из детства: как с его границами обращались, так и он будет обращаться с границами других людей. Если их часто нарушали — человек усваивает формулу, что это нормально, и делает то же по отношению к своим близким во взрослой жизни. И самое главное — человек делает это по отношению к себе самому и позволяет то же самое делать с собой и другим. Женщины в отношениях, где есть абьюз, на самом деле совершают такое же насилие в отношении себя самой. Потому что такой же абьюз они переживали когда-то в детстве, и не обязательно абьюз проявляется в форме насилия. Он так же проявляется в отсутствии внимания к психологическим потребностям ребенка — любви, общении, тепле, принятии. Взрослея, такой ребенок окажется в отношениях, где есть абьюз, и займет либо подавляющую, либо жертвенную позицию, а зависимости от темперамента и других факторов.



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Классически абьюз как понятие, разработанное в западной психологии, считался явлением, направленным на женщин и детей, потому что на Западе они, как правило, являлись в отношениях более слабой стороной. Но сейчас все большую распространенность начинает принимать женский абьюз, когда подавителем и нарушителем границ становится женщина. В отличие от Европы и Америки, где не было ни коммунистического периода в истории, ни тотального опустошения во время Второй мировой войны, на территории постсоветских стран некоторые гендерные вопросы, например проблема феминизма, как и проблема абьюза, имеют место в несколько видоизмененном варианте.

В нашей стране сейчас сформировалась культура сильных женщин и слабых мужчин. Причин этому есть много: сильных мужчин на нашей территории в течение многих десятилетий (а то и столетий) целенаправленно изымали из состава общества либо целенаправленно подавляли. Происходило это через потери на войнах, через репрессии и ссылки, через иммиграцию в другие страны, а также через распространение алкоголя, через воспитание, где личность жестко подавлялась. После войны нашу страну отстраивали женщины, а мужчин «оберегали», поскольку их было мало.

Для взращивания сильного характера мужчина должен получать много опыта, где он преодолевает трудности, побеждает, принимает решения, воплощает задуманное в жизнь. Большинство мужчин формируются сейчас в семьях, где отсутствует сильная мужская фигура, от которой можно получить навыки мужского поведения. Поскольку очень часто главным добытчиком и лидером в семье становится женщина, то она вырабатывает в себе сильные лидерские качества: целеустремленность, напористость, волю. Такая женщина не умеет давать тепло, нежность и принятие, а также слабо умеет различать и уважать границы личности других людей, поскольку для этого нужна чувствительность, терпение и рефлексия. Если у такой женщины растет сын, его личность, как правило, не получает шанса стать взрослой. Его инициатива не поддерживается, поскольку тот, кто несет ответственность, тот и диктует, как надо жить.



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Выросший в таких условиях мальчик затем, очень вероятно, выберет себе в жены такую же целеустремленную и ответственную женщину, рядом с которой можно чувствовать себя защищенно. Однако женщина может тосковать по сильному плечу. В таких ситуациях она может выступать в роли абьюзера по отношению к своему мужу.

Независимо от того, мужчина вы или женщина, ребенок или пожилой человек, каждый из нас может попасть в ситуацию, где есть абьюз. В отношениях, в семье, в магазине, на рабочем месте, в образовательных учреждениях, в больницах, не говоря уже о силовых структурах — армия, милиция, места лишения свободы. Как только к вам проявили неуважительное отношение — вот, он уже начался.

Самое главное, что необходимо постичь человеку, ставшему либо жертвой, либо практиком абьюза: окружающие своим обращением всегда зеркалят нашу внутреннюю часть, где мы сами себя не уважаем, не ценим, и не бережем. Труднее всего постичь, что уважение и любовь — это права, данные нам от рождения, и вы достойны их, несмотря ни на какие свои недостатки.