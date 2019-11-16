В Беларуси начались выборы в парламент

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Избирательные участки открылись в 8:00. Их по стране почти шесть тысяч. Работать они будут до 20:00, без перерыва на обед. По данным Центризбиркома, в списке избирателей -около семи миллионов белорусов.

Многие решили проголосовать досрочно. Такая возможность была в течение пяти дней. Воспользовались ею около 36% избирателей.

Выборы состоятся, если явка составит больше половины избирателей округа. Их по стране 110, как и мест в парламенте. На депутатские кресла претендуют более пятисот кандидатов. То, что выборы проходят на конкурентной основе, отмечают и международные наблюдатели.

«Радует то, что кандидаты в депутаты, люди, на мой взгляд, достойные. Большинство из них с высшим образованием», – сказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Наблюдатели следят за ходом голосования на каждом участке. Больше тридцати тысяч национальных и около тысячи зарубежных, в том числе от СНГ.

На депутатские кресла претендуют представители 14 партий. Это на пять больше, чем во время выборов 2016 года. Депутатом может быть гражданин Беларуси, которому исполнился 21 год и если он постоянно проживает на территории республики.

Для тех, кто решил проголосовать, организаторы обещают настоящий праздник. Каждый участок подготовился по-своему. Белорусы смогут попробовать угощения, купить товары без торговой наценки, посмотреть концерты известных белорусских артистов.