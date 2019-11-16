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В Беларуси начались выборы в парламент
17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Избирательные участки открылись в 8:00. Их по стране почти шесть тысяч. Работать они будут до 20:00, без перерыва на обед. По данным Центризбиркома, в списке избирателей -около семи миллионов белорусов.
Многие решили проголосовать досрочно. Такая возможность была в течение пяти дней. Воспользовались ею около 36% избирателей.
Выборы состоятся, если явка составит больше половины избирателей округа. Их по стране 110, как и мест в парламенте. На депутатские кресла претендуют более пятисот кандидатов. То, что выборы проходят на конкурентной основе, отмечают и международные наблюдатели.
«Радует то, что кандидаты в депутаты, люди, на мой взгляд, достойные. Большинство из них с высшим образованием», – сказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Наблюдатели следят за ходом голосования на каждом участке. Больше тридцати тысяч национальных и около тысячи зарубежных, в том числе от СНГ.
На депутатские кресла претендуют представители 14 партий. Это на пять больше, чем во время выборов 2016 года. Депутатом может быть гражданин Беларуси, которому исполнился 21 год и если он постоянно проживает на территории республики.
Для тех, кто решил проголосовать, организаторы обещают настоящий праздник. Каждый участок подготовился по-своему. Белорусы смогут попробовать угощения, купить товары без торговой наценки, посмотреть концерты известных белорусских артистов.
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Избирательные участки открылись в 8:00. Проголосовать можно до 20:00.
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