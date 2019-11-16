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Поздравление с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Природная мудрость тружеников села, рачительное отношение к земле-кормилице, трудолюбие, стойкость и терпение заслуживают всеобщего уважения.

Мы признательны всем работникам сельскохозяйственного производства, чьими успехами гордится район, ветеранам труда, передающим свои знания и опыт молодому поколению, пенсионерам, которые продолжают трудиться. Наши слова благодарности работникам предприятий перерабатывающей промышленности. Это с их помощью весь собранный урожай доходит до стола потребителей.

Огромное спасибо за добросовестный труд и настойчивость в достижении поставленных целей. Уверены, что и в дальнейшем вы будете приумножать достигнутое, работать с полной отдачей на благо родной Вороновщины. Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, неисчерпаемой бодрости и энергии, новых успехов во всех делах и добрых начинаниях!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса! Примите искренние и сердечные поздравления с...
 
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