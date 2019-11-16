Поздравление Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко работникам сельского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств

Источник материала: Вороновская газета

Дорогие труженики села!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

Вы трудитесь в одной из важнейших отраслей национальной экономики, обеспечивая продовольственную безопасность, сохраняя достойные позиции страны на международном рынке. Сегодня Беларусь входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции.

Выбирая делом всей жизни этот нелегкий, но такой важный труд на сельской ниве, вы по праву пользуетесь всенародным уважением, заслуживаете самые искренние слова благодарности.

Спасибо вам за преданность родной земле, бережное отношение к природным богатствам нашей Беларуси, верность традициям самоотверженного служения во благо своей страны.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства, крепкого здоровья, бодрости духа, воплощения в жизнь всех намеченных планов и неизменно богатых урожаев.

Александр Лукашенко.