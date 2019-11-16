ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравление Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко работникам сельского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Поздравление Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко работникам сельского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств

Дорогие труженики села!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

Вы трудитесь в одной из важнейших отраслей национальной экономики, обеспечивая продовольственную безопасность, сохраняя достойные позиции страны на международном рынке. Сегодня Беларусь входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции.

Выбирая делом всей жизни этот нелегкий, но такой важный труд на сельской ниве, вы по праву пользуетесь всенародным уважением, заслуживаете самые искренние слова благодарности.

Спасибо вам за преданность родной земле, бережное отношение к природным богатствам нашей Беларуси, верность традициям самоотверженного служения во благо своей страны.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства, крепкого здоровья, бодрости духа, воплощения в жизнь всех намеченных планов и неизменно богатых урожаев.

 

Александр Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие труженики села! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как пережить временные сложности с деньгами в декрете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика