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Топ женских фраз, от которых мужчинам хочется сбежать. Рассказываем, почему

17.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одним неловким словом вы можете обидеть партнера, а целая фраза способна разжечь конфликт и выбесить вторую половинку. О таких раздражающих женских фразах мы спросили психолога Сергея Зизюка: смотрите, от каких слов мужчинам хочется сбежать.


Фото: burst.shopify.com

1. «Ты хороший, но…»

Представьте, что вам сначала дают ложку меда, а потом пихают в рот целый черпак дегтя. «Ты хороший» — это поглаживание по голове, за которым следует вытрясывание души. Мужчины готовы воспринимать критику, но когда вы ее оттягиваете, возникает раздражение, а за ним может последовать ссора. Не откладывайте серьезный разговор — начинайте с сути.


Сергей Зизюк. Фото из личного архива

Комментарий психолога:

— Почему эта фраза вызывает у мужчин негативную реакцию? Потому, что несмотря на позитивное начало, она указывает на недостатки. И далеко не все готовы их признавать. Поэтому вполне ожидаемой реакцией в ответ будет обида. Реагировать на критику спокойно может только тот, кто имеет достаточно четко сформированное представление о себе и умеет принимать свое несовершенство. А это, к сожалению, встречается редко.

2. «Когда ты уже повзрослеешь?»

Одной такой фразой девушки превращают себя в матерей, а своих парней — в маленьких мальчиков. Это бесит: у нас уже есть мамы, в дополнительных мы не нуждаемся. Не нужно подходить к спорным моментам с позиции наставника: так вы только потешите свое эго, но не разрешите конфликт.

Комментарий психолога:

— Фраза из разряда претензий. Но здесь важен контекст. Если у мужчины трое детей, жена беременна четвертым, а он сутки напролет играет в танки — это одно. И совсем другое, если это просто способ переключиться и провести свободное время, тогда можно и подурачиться. Взрослость человека определяется его ответственностью за свои действия. И если мужчина несет ее в соответствии с теми функциями, которые на себя возложил, то такая претензия безосновательна и будет вызывать протест.


Фото: burst.shopify.com

3. «Выбирай: или я, или твои подруги»

Мужчину ставят перед незапланированным выбором, и это неприятно. Особенно напрягает тот факт, что вы вообще не видите причин для этого выбора: с какой такой стати вам нужно вставать на какую-то сторону?

Чаще всего такие фразы произносятся потому, что девушки считают, что мужской и женской дружбы не существует. Поэтому ваши подруги — это потенциальные разрушители ваших отношений. Эти суждения нас злят в первую очередь из-за своей глупости: почему в конце 2019-го должны существовать такие стереотипы?

Комментарий психолога:

— Каждый человек приходит в пару со своим опытом и уже сформированными отношениями с другими людьми. Так почему кто-то должен отказываться от своей жизни? Конечно, это будет вызывать раздражение и фрустрацию. Если причина таких фраз — ревность, то стоит поработать над этим, а не ставить ультиматумы. Если бы между мужчиной и его подругами были возможны другие отношения, то он был бы в паре с кем-то из них.

4. «А Дима Олю в Париж отвез. Второй раз за полгода. Почему у нас не так?»

Наверное, так происходит из-за того, что вы с Димой изначально в разных финансовых категориях. Или половину поездок в Париж оплачивает Оля. Причины могут быть разными, но вывод один: не нужно тыкать в чужой кошелек. Это не мотивирует, это злит.


Фото: burst.shopify.com

Вы можете собраться и решить, как сделать поездку в Париж более дешевой, или придумать альтернативные способы заработка. Если мы боремся за равенство, предлагайте, а не запрашиваете. Иначе вы просто унижаете своего спутника, а кому хочется чувствовать себя уязвленным?

Комментарий психолога:

— Это случай, когда на смену «сыну маминой подруги» пришел «муж подруги жены». Подобные сравнения указывают мужчине на его несостоятельность. Возможно, у кого-то они и вызывают мотивирующий эффект, но с такой же вероятностью могут вызвать и протест. Всегда найдется кто-то умнее, красивее и богаче, а каждому хочется, чтобы его принимали как есть.

5. «Ты меня не ценишь (не любишь)»

Если парень вас не любит, то он не состоит с вами в отношениях. А если он с вами в отношениях, то он вас ценит. Круг замыкается.

У мужчин в этом плане все просто, а вот женщины время от времени проверяют своих спутников на прочность, бросаясь подобными фразами. Так вот: фраза «ты меня не любишь» не побуждает к романтическим действиям, она предвещает цоканье языком и закатанные глаза. Не делайте так, пожалуйста.

Комментарий психолога:

— Это прямая провокация к оправданию. Она обязывает доказывать свою любовь. Вначале это работает, впоследствии — вызывает раздражение, потому что приходится делать что-то сверх того, что хочется делать по своей инициативе.

6. «Зачем тебе это все?»

Еще один околофилософский вопрос об отношениях. Нам кажется, что тут все очевидно: парень остается с девушкой даже в самые паршивые времена просто из-за того, что любит ее. Зачем выдавать по этому поводу возвышенные монологи — большой вопрос.


Фото: pixabay.com

Комментарий психолога:

— И еще одна провокация в надежде закрыть свои страхи, что все у вас серьезно. И страх вполне себе адекватный. Проблема лишь в том, что мужчина (так же, как и женщина) не может дать однозначных гарантий. Потому что отношения — процесс динамический, сегодня потребности в паре могут совпадать, а через какое-то время — уже нет.

7. «Давай добавим больше свободы в наши отношения, вдвоем мне слишком тесно»

После этой фразы вообще тяга к отношениям отпадает. Это только в анекдотах мужчины мечтают о гареме и полигамии: в реальной жизни хочется тратить силы только на одного человека. И заявление о «свободных отношениях» подтачивает веру в любовный союз: делить свою половинку с кем-то посторонним совсем не хочется.

Комментарий психолога:

— Иногда пара действительно превращается в замкнутую систему, и тогда все возможные варианты взаимодействия в ней исчерпываются. В таком случае некоторая степень свободы, допустимая для обоих, пойдет только на пользу. Но иногда подобными мыслями можно задеть страхи мужчины о том, что он делает что-то не так, что его мало, что он недостаточно хорош, и таким образом спровоцировать начало конца. Здесь важна тактичность и четкая аргументация своей позиции.

8. «Мне кажется, я некрасивая…»

Опять-таки: разве кто-то хочет встречаться с непривлекательным человеком? Раз парень состоит с вами в отношениях, то он вас считает красивой по умолчанию. Понимаем, что иной раз хочется получить комплимент по поводу своей внешности, но такие вбросы — просто дешевый трюк.


Фото: pixabay.com

Комментарий психолога:

— Тоже провокация и манипуляция, попытка удовлетворить свою потребность за счет другого. Подразумевается, что в ответ мужчина должен начать петь дифирамбы и оды красоте. Пару раз, конечно, споет, но если это будет продолжаться систематически — устанет. Логика какая: если мои действия не приводят к желаемому результату, значит, я бессилен. А люди боятся того, перед чем бессильны. Это как бороться со смертью.

9. «Понимаю, что мы не планировали ребенка, но я тут подумала…»

Если вы не планировали, какой смысл в этом разговоре? Вы вроде как решили, что пока не время для потомства, но все равно возвращаетесь к этой теме. По итогу вы ходите по кругу и раздражаете друг друга: вы ее — нежеланием слушать, она вас — разговором, в котором вы не хотите принимать участие.

Комментарий психолога:

— Готовность к следующим шагам в отношениях, в том числе и к рождению ребенка, не всегда возникает одновременно. Если мужчина еще не готов, то он не готов. А сильный напор может вызвать обратную реакцию.

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