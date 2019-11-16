«Через несколько лет после аварии перестала говорить, двигаться». Как врачи поднимают на ноги жертв ДТП

Источник материала: Tut.by

«В санаторий и на реабилитацию Машу не брали, мол, ее травмы старые, авария, в которой она их получила, была давно», — со слезами вспоминает Вера Васильевна. Сейчас она вместе с дочерью находится в недавно открывшемся Центре помощи жертвам ДТП в поселке Лесной. Врачи здесь творят волшебство: благодаря современным медицинским методикам и своим знаниям они стремятся вывести тяжелых пациентов из состояния вегетации. Теперь есть надежда, что травмированные в авариях люди снова смогут двигаться, говорить, улыбаться и радоваться жизни. AUTO.TUT.BY побывал в Центре накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП.





«После ДТП дочка закончила школу, поступила, а потом болезнь вернулась — теперь Маша не двигается»

Сейчас в одной из палат Центра лежит 30-летняя Мария, возле девушки почти постоянно находится ее мама Вера Васильевна.

— Беда у нас случилась в 2005-м, тогда Маше было 16 лет: пьяный парень ехал на мотоцикле и сбил дочку с подружкой. Травмы были тяжелые, дочь долго лежала в больнице. Правда, потом выздоровела, закончила школу и поступила в вуз, — рассказала Вера Васильевна.

Казалось, страшное позади, но через пару лет болезнь снова настигла девушку. Сперва она жаловалась на судороги в пальцах, потом стала пропадать речь, стало трудно глотать. А через некоторое время Маша совсем слегла. Сейчас молодая девушка вообще не может двигаться, говорить, ей нужен постоянный уход. Но Вера Васильевна категорически не согласна, если состояние дочери называют вегетативным.

Вегетативное состояние — медицинский термин, который появился в 1972 году. Это грубое расстройство нервной деятельности, при котором человек полностью утрачивает связь с окружающей средой, лишается возможности к мышлению, речи, выполнению любых осознанных действий.

— Она же все понимает, мимикой и глазами выражает свои эмоции. Например, если по телевизору идет какой-нибудь грустный фильм, у Машеньки даже слезы могут выступить на глазах, — говорит женщина.

Медики говорят: то, что произошло с Марией — последствия ДТП.



Видеокамеры установлены во всех палатах, за тем, что там происходит наблюдает медсестра

В последние годы Вера Васильевна не работает — ухаживает за дочерью. Благодаря помощи руководства своего предприятия женщина возила Машу на лечение в немецкую клинику.

— 550 евро в сутки платили. Но никаких результатов, только подтвердили диагноз белорусских врачей подтвердили. Поэтому мы вернулись обратно домой.

С тех пор женщина пыталась пристроить Машу на реабилитацию — везде отказывали, мол, травмы у вас давние, ничем мы вам не поможем.

— Говорили мне: включайте ей музыку, а лучше — сдавайте в хоспис, — заплакала женщина. — А тут узнала, что Центр этот открылся. Позвонила заведующей сказать «спасибо, за то, что вы теперь есть», а она расспросила про мою Машу и говорит: «Приезжайте завтра!».



Прямо в палате Маше делает вертикализацию врач-терапевт Оксана Гуторова. Это одна из составляющих реабилитационного комплекса. Процедура очень нужна лежачим больным для того, чтобы стимулировать мозговую деятельность. Дома ее заменяют присаживанием, но изменение тела происходит резко — а это не очень хорошо. Во время вертикализации больной «встает» постепенно, при этом врач контролирует его пульс и давление

Сейчас с Машей работают специалисты, ей назначен курс процедур: ЛФК, массажи, иглотерапия, тейпирование и другие. И хотя говорить о прогрессе еще рано — девушка находится здесь всего лишь неделю, но врачи Центра говорят, что «у Маши есть потенциал», а значит — стоит надеяться на улучшение ее состояние.

— Пальчики у Маши скрючены, врачи их разрабатывают по специальной противоспастической методике, чтобы они совсем в кулачки не свернулись. Ох, страшно мне на это смотреть, волнуюсь, но, понимаю, что это надо, — эмоционально взмахнула руками мама девушки.



В Центре медики учат родственников пациентов правильно ухаживать за лежачими больными. Например, чтобы переместить такого человека с тележки на кровать не надо надрывать спину, нужно научиться особым образом держать руки и ноги пациента, чтобы они «превратились в рычаг», и на перемещение уйдет пару секунд

«Когда попал к нам, не говорил, а выписывался — подарил воздушный поцелуй»



Большинство палат в Центре для двух человек: пациента и сопровождающего. Для больного — кровать, высота и наклон спинки которой регулируется, есть бортики, противопролежневый матрас. Родственик может спать на кресле-кровати, постельные принадлежности в больнице выдадут, но эта услуга платная — 5 рублей в сутки

Центр помощи жертвам ДТП не случайно создали на базе паллиативного отделения Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова.

— Как правило, это тяжелые пациенты, которые после ДТП находятся в вегетативном состоянии и не смогли восстановиться после аварий, — объясняет заместитель главного врача госпиталя Людмила Жилевич. — Таким людям нужна особая программа помощи. А это целая наука, с разными методами, технологиями, и врачи этого отделения этими знаниями обладают. Ими они также делятся с родственниками пациентов, волонтерами, соцработниками в нашей школе «Поддержка и уход».

Паллиативная медицина призвана облегчить состояние больного, когда возможности радикального лечения уже исчерпаны.

Но, в отличие от паллиативных больных, многие пациенты Центра помощи жертвам ДТП имеют шанс спустя какое-то время улучшить свое состояние и вернуться в социум. Хотя Людмила Жилевич отметила, что сразу после ДТП в Центр не помещают. Сначала травмированным людям должны оказать медицинскую помощь нейрохирурги, травматологи.



Заместитель главного врача госпиталя Людмила Жилевич

В паллиативном отделении работают врачи терапевты, неврологи, психологи, реаниматолог. Но если нужна помощь другого специалиста, то ее организуют — госпиталь-то многопрофильный.



Это манекен врачи Центра одолжили его у своих коллег. У него есть отверстия для стом, насадки для введения инъекций. На нем родственникам пациентов, соцработникам, волонтерам показывают, как правильно присаживать больных, делать профилактику пролежней и многое другое

Сегодня в Центре формируют очередь из пациентов, которым нужна помощь. Собирают информацию по пострадавшим в ДТП, разосланы сообщения в поликлиники страны с просьбой сообщать, есть ли у них такие больные. Но сарафанное радио все же работает быстрее — прямых частных обращений в Центр поступает много.

— Даже если реабилитация пациента окажется невозможной, то мы обеспечим ему уход и научим навыкам по уходу близких, этим облегчим им жизнь. Ведь когда медицинская помощь оказана, пациента выписывают домой, а там родственники даже не знают, что с ним делать. Как и чем кормить, как мыть, как чистить стомы, если они есть?

Обычно курс по реабилитации в Центре не меньше месяца. Пациент сразу после этого может показать положительную динамику, но бывает, нужен не один-два месяца, а больше. Тогда через какое-то время понадобится возвратиться в отделение.



В Центре есть уютная комната отдыха, где близкие пациентов могут приготовить себе поесть — для этого есть микроволновка, чайник, посуда, для хранения продуктов — холодильник. Можно постирать белье — установлена стиральная машина с сушилкой

Лечение в Центре бесплатное, за деньги сюда попасть невозможно. Сколько стоит здесь пребывание пациентов медики сказать затрудняются. Но за рубежом аналогичная реабилитация обходится примерно в 1 000 евро в сутки.

На начальном этапе для финансирования центра привлекались средства из благотворительного фонда «Безопасные дороги» . Пожертвовать деньги фонду на нужды Центра можно и сегодня. Однако, на открытии министр здравоохранения заявил, что в дальнейшем центр будет получать финансирование и от государства.



В качестве терапии пациентов вывозят в зимний сад. Больным здесь включают музыку. Благодаря панорамному окну, за которым постоянно ходят люди, пациенты остаются в социуме

— Технологии не стоят на месте, нужные методики для наших пациентов мы ищем по всему миру. Многое хотелось бы купить. Мечтаем об IT, оборудовании с биологической обратной связью, подъемниках-держателях пациентов без помощи рук, технику по восстановлению движения конечностей, экраны, с функцией управления глазами. Да и манекен, надо бы заменить на современный, они есть даже с ответной реакцией на манипуляции! — говорят врачи Центра помощи жертвам ДТП.



Людмила Жилевич показывает раскладную тележку: на нее лежачего пациента перекладывают с кровати, а потом везут в ванную мыться

С раскладной тележки лежачего пациента перекладывают на тележку для умывания, которая регулируется по высоте

Стул с отверстиями в сиденье. Людмила Жилевич говорит, что для пациентов, которые заново научились сидеть самое большое наслаждение принимать душ сидя на этом стульчике

Врачи Центра признаются, что очень радуются, когда у их пациентов начинают восстанавливаться функции.

— Жаль вот вы нашего Максимку не застали. Когда он попал к нам, не говорил, не двигался, а когда выписывался, напоследок улыбался и воздушный поцелуй послал.