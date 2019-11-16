Сегодня — выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва

Источник материала: Асiповiцкi край

Отдать свой голос за того или иного кандидата жители Осиповичского района могут с 8 до 20 часов без перерыва.

Напомним, проголосовать можно только за одного из 4 кандидатов

Книга Наталья Ивановна

Матюха Евгений Иванович

Пацкевич Валентина Эдуардовна

Шутова Светлана Александровна

или же против всех.

Не забудьте прийти на избирательный участок!