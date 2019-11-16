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Сегодня — выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва

17.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Отдать свой голос за того или иного кандидата жители Осиповичского района могут с 8 до 20 часов без перерыва.

Напомним, проголосовать можно только за одного из 4 кандидатов 

  • Книга Наталья Ивановна
  • Матюха Евгений Иванович
  • Пацкевич Валентина Эдуардовна
  • Шутова Светлана Александровна

или же против всех.

Не забудьте прийти на избирательный участок!

Сегодня — выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва

 
 
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Отдать свой голос за того или иного кандидата жители Осиповичского района могут с 8 до 20 часов без перерыва. Напомним, проголосовать можно только за одного из 4...
 
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