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Сегодня — выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва
17.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Отдать свой голос за того или иного кандидата жители Осиповичского района могут с 8 до 20 часов без перерыва.
Напомним, проголосовать можно только за одного из 4 кандидатов
или же против всех.
Не забудьте прийти на избирательный участок!
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Отдать свой голос за того или иного кандидата жители Осиповичского района могут с 8 до 20 часов без перерыва. Напомним, проголосовать можно только за одного из 4...
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