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Животновод ОАО «Лопатино» Алексей Курган не единожды входил в тройку лучших на районных соревнованиях

17.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Животновод ОАО «Лопатино» Алексей Курган не единожды входил в тройку лучших на районных соревнованиях
Открытое акционерное общество «Лопатино» – одно из ведущих сельхозпредприятий района. Это хозяйство в числе передовиков по многим показателям, в том числе в отрасли животноводства. Достигать хороших результатов во многом удается благодаря четко организованной работе всех служб.

Взять, к примеру, животноводческий комплекс «Колбы». Сегодня здесь трудится сплоченный коллектив, которым умело руководит Вера Владимировна Трофимчук. О ней мы уже рассказывали на страницах нашей газеты. Вера Владимировна – не новичок в сельском хозяйстве, ее стаж в профессии составляет уже без малого 40 лет!  В 2018 году получила высокую государственную награду – медаль  «За трудовые заслуги». Что касается производственных достижений, то работникам есть чем гордиться. За 10 месяцев текущего года на комплексе «Колбы» надоили 3 847 тонн молока, что составляет 110,5 процента к уровню прошлого года. Удой на одну корову составил 6 134 килограмма молока, а это больше, чем в прошлом году, на 540 килограммов. Около 80 процентов молока реализовали сортом «экстра».

Руководство хозяйства нацеливает коллектив комплекса на новые успехи. Учитывая потенциал здешних специалистов, можно не сомневаться, что у них все получится. Рассказывая о своей команде, начальник животноводческого комплекса Вера Трофимчук особо отметила исполнительного молодого работника Алексея Кургана.

Алексей Ксенофонтович трудится на комплексе «Колбы» животноводом. Уже не единожды он входил в тройку лучших на районных ежегодных соревнованиях. Так, в 2018 году по итогам районного соревнования за увеличение производства продукции животноводства среди скотников-пастухов, обслуживающих дойное стадо и получивших наивысший удой мо-лока от коровы и не допустивших снижения продуктивности и валового надоя к уровню прошлого года, занял второе место.

Родом Алексей Курган из соседнего Столинского района, из деревни Федоры. Рос в много-детной семье, где воспитывалось шестеро детей. Трудолюбие и ответственность – те черты характера, которые привили ему родители еще с детства. После службы в армии Алексей несколько лет ездил на заработки, а потом переехал в Лопатино. Здесь он обосновался, создал семью. Пока с супругой и тремя детьми живут в «президентском» коттедже, но скоро, как многодетная семья, начнут строить собственный дом. Интересно, что по совету Алексея в Лопатино переехал и его родной брат Григорий. Теперь они работают вместе, бок о бок, на одном комплексе.

Уже прошло девять лет, как Алексей в ОАО «Лопатино» – сначала был в строительной бригаде, потом пастухом в летнем лагере, а теперь перешел в животноводы. Вместе с Алексеем Бабинцом и братом Григорием Курганом обслуживает дойное стадо в количестве 637 голов – кормят коров, чистят коровники, обновляют подстилку и так далее. Их вклад в общий результат очень важен, ведь от ухода за буренками во многом зависит и удой. «Мне здесь нравится – коллектив хороший и дружный, хозяйство у нас крепкое, заработная плата достойная. Так что стимул работать есть. Главное – добросовестно относиться к своим обязанностям», – говорит Алексей Ксенофонтович.

В целом по ОАО «Лопатино» за 10 месяцев 2019 года получили 7 830 тонн молока, что на девять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удой на одну корову составил 5 749 килограммов, что на 417 килограммов выше уровня такого же периода 2018 года.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
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