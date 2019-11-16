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Начальник Пинского районного отдела по образованию прокомментировал ситуацию использования смартфонов в школах района
17.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Беларусь относительно недавно примкнула к странам, где остро встала проблема бесконтрольного пользования гаджетами в школе. Изучив опыт других государств и следуя здравому смыслу, мы, похоже, благополучно минуем период тотального запрета на мобильники в школе. И встаем на, пожалуй, более сложный путь – привития культуры пользования этими современными средствами связи.
Обратимся к простым реалиям.
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Начальник Пинского районного отдела по образованию прокомментировал ситуацию использования смартфонов в школах района
> Запретить нельзя, ограничить. Именно здесь поставить запятую в споре о пользовании мобильными телефонами в школе склонно большинство. Беларусь относительно...
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