Начальник Пинского районного отдела по образованию прокомментировал ситуацию использования смартфонов в школах района

Источник материала: Полесская правда



Запретить нельзя, ограничить. Именно здесь поставить запятую в споре о пользовании мобильными телефонами в школе склонно большинство.

Беларусь относительно недавно примкнула к странам, где остро встала проблема бесконтрольного пользования гаджетами в школе. Изучив опыт других государств и следуя здравому смыслу, мы, похоже, благополучно минуем период тотального запрета на мобильники в школе. И встаем на, пожалуй, более сложный путь – привития культуры пользования этими современными средствами связи.

Обратимся к простым реалиям.