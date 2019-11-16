«Слепой пес в нашей семье - самый шляхетный». Истории наших читателей о спасении животных с инвалидностью

Источник материала: Tut.by

Проект «Мех дня» мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Напоминаем, что мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном!

Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

А пока — новая порция историй, которые вы уже прислали в нашу редакцию. В этот раз сразу несколько из них — о животных с инвалидностью

«Бай и Дик — это люди, но только не испорченные цивилизацией»

— У меня дома двое «иных планетян» — Бай и Дик. Появились они в нашей жизни с разницей чуть больше года, в 2016-м и 2017-м. Бай, классический дворянин, имел «богатую» родословную: бродил по улицам, видимо, попал под машину, поэтому нашли его с перебитой лапой. Потом краткая жизнь у какой-то девушки, которой он быстро надоел, опять улица… Спасибо волонтерам, которые его опять забрали к себе, сделали операцию и стали ждать для теперь уже трехлапого Байкала хозяина.





Но жизнь в приюте все равно была не очень легкой. Так что первое время у нас Бай отлеживался, отъедался и учился, как жить без страха. Самым тяжелым было, пожалуй, приучить его проходить через дверные проемы. Он не шел ни через широко распахнутые двери, ни просто через проход на кухню, где двери не было вообще. Ни на какую вкусняшку не шел, хотя с едой у него особые отношения: он может съесть шестилитровую кастрюлю каши с мясом и косточками за раз (если ему повезет добраться до такого счастья).

Первое время просто переносили его на руках через эту невидимую линию между комнатами, потом потихоньку переставляли лапы руками. Ну ничего, сейчас все это позади. И самое лучшее, что с ним случилось для меня, — это то, что он научился лизаться и ластиться. Теперь нагло пользуется этим приемчиком, когда ему нужно почесать спину. (Улыбается.)





В общем, прожил он чуть больше года у нас, когда я привезла Дика, и смириться с тем, что он не единственный любимец, ему было трудно. Дик уже тогда был старичок, слепой и похожий на пушистого медвежонка. Я так и не знаю, что это за порода (вероятно, ее и нет), но он аристократ до мозга костей. Первый не нападет, если хочет обратить на себя внимание, то тихо подходит и трогает тебя лапой. Очень деликатно. Хотя вначале, после приюта, мог укусить, если чего-то испугался. Но сейчас не сделает этого ни за что, даже если тронуть его вкусную косточку. Пожалуй, в нашей семье он самый шляхетный. И если кто и учится, то, скорее, мы у него. Учимся терпению и жизнелюбию.





Дружбы с Баем не получилось, это создает единственную проблему — приходится делить свое внимание на двоих. С одним возишься, а второй ревнует. Поэтому я бы очень просила тех, кто собирается взять собаку: рассчитывайте количество времени и сил, чтобы успеть общаться со своим питомцем. Не думайте, что достаточно пожалеть малыша, забрать его из приюта, кормить и выгуливать. Ему нужны будут ваши эмоции и внимание. Иначе он не будет счастлив. Но если вы дадите ему свою любовь, в ответ вы получите еще больше. Честное слово.





Что меня не устает удивлять? Абсолютная человечность Бая и Дика. Это люди, но только не «испорченные» цивилизацией: их эмоции совершенно чистые, не перевязанные бантиком условностей человеческого общества. Но есть в этой незамутненной искренности одно особое обстоятельство: оба инвалиды с нашей точки зрения, но они ведут себя так, что их не нужно жалеть. Они живут нормальной жизнью, радуются или огорчаются, не замечая своей «особости». Поэтому и мы тоже привыкли, и только раздражает, когда на улице кто-то начинает ахать, мол, какой несчастненький. Если бы людям и животным с ограниченными возможностями общество не давало бы каждый раз понять, что они слабее и «жальче», то жизнь была бы светлее.

Вот Дик и Бай — живут себе и радуются жизни. И когда мне не хватает искренности и оптимизма в окружающем мире, всегда есть возможность обнять малышей и почувствовать, какие они настоящие.

« В наши планы совершенно не входило заводить еще одного питомца, но выхода не было»

Вышло так, что в нашей семье сразу два найденыша.





История появления Сони началась с личной трагедии: у меня заболела и умерла любимая кошка. Переживали мы эту потерю настолько тяжело, что уже спустя месяц я подписалась на паблики, с помощью которых волонтеры старались пристроить бездомных животных, и стала потихоньку туда поглядывать. И вот однажды вечером был опубликован очередной пост о помощи вместе с фотографией кошечки, насколько можно было судить по очень плохого качества снимку, точно такого же серого окраса, как мое умершее животное.

Я побежала показывать фотографию домашним, но они попросили меня не спешить, мол, мало времени прошло, надо как следует подумать, стоит ли нам снова заводить животное. Но я все же решилась позвонить по указанному номеру телефона. Ответившая мне женщина рассказала, что нашла эту кошечку в очень плохом состоянии в снегу (а это был февраль, и на улице стоял двадцатиградусный мороз). И так как других возможностей на тот момент у нее не было, временно пристроила кошку в какое-то полуподвальное помещение, чтобы хоть как-то не дать ей умереть.

Был девятый час вечера. Я записала адрес и сказала, что выезжаю. Схватила переноску, вызвала такси и полетела.

Когда мы со встретившей меня женщиной вошли в помещение, запуганная кошка металась из угла в угол, но как только ее взяли на руки, она уткнулась мордочкой в шею, как будто бы пытаясь укрыться.

— Я ее забираю, — сказала я, и мы вместе с кошкой уехали домой.





Дома при ярком свете оказалось, что кошечка похожа на домовенка Кузю — такая же лохматая и чумазая — ее шерстка от грязи из серой превратилась в коричневую, а на ощупь была неестественно жесткой. Как это часто бывает у бездомных котят, глазки у нее были совсем больными. Понимая, что это станет дополнительным стрессом, я все же решилась выкупать кошку — пусть уж все страшное одним махом!

Затем я организовала ей укромное местечко, где она временно могла бы чувствовать себя поспокойнее. Немного обсохнув, кошечка вылезла поесть и затем снова забилась в свой уголок. Я разбросала вокруг кошачьи игрушки, положила пледик и легла спать. Вскоре я услышала звуки падающих мячиков — в темноте кошечка не сдержалась и вышла поиграть. Еще чуть позже она сходила в туалет — пока еще не в лоток, конечно, а в пледик — хорошенько завернув им сделанные дела.

На следующий день я вызвала на дом ветеринара, который осмотрел животное, определил примерный возраст (четыре-пять месяцев), назначил лечение.

Кошка быстро пошла на поправку, хорошо кушала, осваивала лоток, утром, видя, что я просыпаюсь, лезла обниматься. Я ни секунды не пожалела о том, что в тот вечер, не раздумывая, поехала и забрала эту кошку. Сейчас это совершенно чудесное животное, которое вносит в нашу жизнь массу положительных эмоций.





Чуть позже в нашей жизни появился еще один питомец — на этот раз парень Семен. Свекровь нашла на даче котенка с больной лапкой. Не решившись бросить его там одного, она забрала его с собой в город и отвезла в ветеринарную клинику. К сожалению, врачи сказали, что сохранить лапу невозможно — ее пришлось ампутировать.

Свекровь вернулась домой, рыдая. В переноске «плакал» от боли котенок…

В наши планы совершенно не входило заводить еще одного питомца, но выхода не было — малыша пришлось выхаживать: «Кому мы теперь сбагрим этого инвалида», — любя шутили мы над котиком.

Переживали мы зря: рана от ампутированной лапки зарастала довольно быстро, котенок чувствовал себя прекрасно, отлично приспособился шустро управляться без лапы.





После карантина и стерилизации мы познакомили Соню и Сеню. Они подружились — с первого же дня. Теперь эта парочка практически неразлучна: они вместе спят, играют, гоняют по квартире мух и даже кушать ходят плечо к плечу.

«Проснувшись в новом году — это было 1 января, — я поняла, что хочу сделать кое-что важное: забрать этого кошачьего ребенка себе»

Хочу рассказать о любимице всей нашей семьи — кошачьей девочке Евочке.





Три года назад, в ноябре, моя сестра начала мне рассказывать, что у нее в подъезде появился черненький котенок. Девочка была очень ласковая, месяцев пяти-шести, жильцы дома ее подкармливали — еда стояла на всех этажах, — но забирать к себе не собирались. При появлении человека кошечка урчала, ластилась и норовила забраться на руки.

Затем она пропала и появилась уже в конце декабря, когда начались морозы, грустная и запуганная, плакала по ночам.

И моя сестра начала ее пристраивать. Сама она не могла взять себе еще одно животное, поэтому размещала объявления в интернет-группах. И все время рассказывала о девочке мне. Я сочувствовала, но почему-то не думала о том, что нужно сделать что-то большее.

Моя жизнь шла своим чередом, и, надо признать, это был далеко не лучший ее период. Возможно поэтому, проснувшись в новом году — это было 1 января 2016-го, — я поняла, что хочу сделать кое-что важное: забрать этого кошачьего ребенка себе. И в этот же день в моем доме появился новый член семьи, Ева.





Всякое было за эти 3 года. Сначала привыкали друг к другу, потом Ева болела — уколы приходилось делать самим, и надо было видеть, как самоотверженно Евочка это терпела, ни разу не поцарапала, не укусила.

Сегодня это взрослая, здоровая и красивая кошка. А еще игривая и ласковая. Любит смотреть по телевизору передачи о животных, особенно про птиц. Сидит перед экраном и что-то приговаривает. (Улыбается.)

Периодически, когда я уезжаю, отвожу ее к маме. Там живет матерый кот 11 лет. Так вот, Евочка строит этого кошачьего пахана, который в 2 раза больше, чем она. И вот уже он играет в ее игры, носится по квартире и периодически запрыгивает на высокий шкаф, спасаясь от разбойницы.

Море положительных эмоций принесла нам всем эта кошачья девчонка. Чему я очень рада. Не бойтесь принимать самые верные решения в жизни.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять

Ева

Ева ищет свою семью, самую-самую и навсегда-навсегда.





Еве около 5 месяцев. Она ест сухой корм, обработана от паразитов, привита, ходит в туалет на пеленку без промахов и приучается к выгулу. Ева очень сообразительная, ни в каких кошмарных косяках не замечена, если с ней заниматься, любить, считать ее членом семьи, а не игрушкой, она вырастет мегакрутой собакой!





Если вы на все 100 готовы вступить в секту собачников, пожалуйста, звоните или пишите.

Телефон: +375 (44) 751−13−51 (Варя)

Подопечные «ЗООшанса»

Винсент





Лощеный и ухоженный красавец в возрасте 11 месяцев — кто это? Наш кот Винсент! Блестящая шерстка, роскошные усы, белоснежные пальчики и яркие глаза — что-то величественное есть в этом молодом красавце.





Кот чудесный, ласковый, нежный. Знает лоток и когтеточку. Кастрирован. Умеет петь замурчательные песни и перебирать лапками от счастья! Винсент — кот-мечта для утонченного человека!

Телефон: +375 29 689−11−93 (Виктория)

Ромэн





Ромэн — воплощение спокойствия и уюта. Это котик-друг, котик-компаньон, станет настоящим украшением дома и семьи, в которой царит неспешный темп жизни: где любят поговорить на разные темы, обсудить прочитанную книгу, посмотреть хороший фильм или поиграть в настольные игры. Когда он освоится, то покажет, какой ласковый, как любит гладиться, подставлять головку и животик. Обожает, когда с ним разговаривают и что-то мурлычет в ответ.





При этом обладает таким достоинством, такой интеллигентностью, что проникаешься уважением к этому славному котюшке.

Ромка — обладатель богатырских размеров и шикарной пушистой шубки, что придает ему еще больший шарм. Он кастрирован и обучен всем кошачьим премудростям. Звоните и приходите знакомиться.

Телефон: +375 29 689−11−93 (Виктория)

Клайд





Клайд — это совсем не прототип одного из грабителей известной банды, а просто его тезка: если кот и способен что-то украсть, то только ваше сердце, и причем навсегда!

Клайд — кот, который гуляет сам по себе, поэтому ему категорически противопоказаны другие коты в доме. Но Клайд настолько интересный, непосредственный и самодостаточный кот, что и без других питомцев наполнит ваш дом нежностью и лаской. Стоит лишь убедить его в том, что вы искренне его любите и готовы подарить ему свою заботу.





Клайд — очень крупный кот, а как же иначе, ведь хорошего кота должно быть много!

Здоров, ему 1,5 года, к лоточку и когтеточке приучен, кастрирован. Клайд — мудрый и милый, будет смиренно ждать вашего возвращения у окошка и при встрече искренне радоваться и выражать свою радость умилительным мурлыканьем! Это ли не счастье?

Телефон: +375 29 639−94−14 (Ирина)

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Нам пришло новое письмо с вопросом от читательницы:

«Здравствуйте, у нас живет кошечка породы курильский бобтейл. В нашей семье она с трехмесячного возраста, самая ласковая кошка в мире — практически от любого прикосновения начинает жмуриться и урчать.

Но есть проблема — она ужас как любит кусаться. Щурится от удовольствия и кусает больно-больно. Знает, что нельзя — в семье 6-летняя девочка, которая каждый раз горько плачет от укусов.

Начали шлепать после укусов, она, мне кажется, понимает за что, сдерживает себя, но делает это снова и снова. Я категорически против любого физического наказания — шлепки от отчаяния. Что делать?»

Спешу обрадовать: киса очень любит вас и кусается от радостного перевозбуждения — у нее переизбыток эмоций от ласки и внимания.

Вероятно, вы с детства приучили котенка играть с руками — при мелких зубках это весело и почти не больно… Теперь эту привычку надо искоренить.

Перестаньте играть с кошечкой руками, купите/смастерите игрушку типа удочки с бантиком и приучите девочку играть с питомцем только при помощи этой удочки или любого другого подходящего предмета. Первое время будет хотеться пожмякать кошку, но делать этого нельзя. Для перевоспитания нужно дать понять: с руками не играют, только с предметами — их можно давать кусать вволю.

Следите также, чтобы у кошки было достаточно личного пространства (например, домик или полочки для лазанья, где ее никто не может достать) и времени для сна, чтобы она могла спокойно поесть и сходить на лоток. В семье, где есть маленькие дети, это часто становится проблемой: они уделяют кошке слишком много внимания, та начинает нервничать, и это перевозбужденное состояние также негативно влияет на ее поведение.

Кроме того, рекомендуем стерилизовать животное: если ей уже есть полгода, она половозрелая и может стать более агрессивной при неудовлетворении инстинктов. Процедура стерилизации — гуманный способ избавить питомца от проблем со здоровьем и ненужных желаний; станет спокойнее и улучшится характер вследствие гормональной перестройки (в течение трех месяцев после операции).

Удачи вам и кошке! Если совет не поможет, обратитесь к зоопсихологу — все-таки мы консультируем заочно, исходя из одного письма.