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В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков

17.11.2019 08:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси открылись 5 785 избирательных участков по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Ещё 46 организованы за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков

Как показали предыдущие пять дней, когда велось досрочное голосование, белорусы не безразличны к будущему своей страны. Явка составила свыше 35 %. Это больше чем в 2016, когда выбирали шестой созыв Нижней палаты парламента. Напомним, она состоит из 110 депутатов.

В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков

Также 46 избирательных участков ждут наших граждан за пределами страны – в посольских и консульских учреждениях Беларуси. Выборы организованы в 38 странах. В России, например, в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. За рубежом голосуют за кандидатов, которые баллотируются по Купаловскому избирательному округу Минска. Именно на его территории располагается Министерство иностранных дел Беларуси.

В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков

На нынешних парламентских выборах в Беларуси аккредитовано небывалое количество международных наблюдателей. Точную цифру приводит ЦИК: 1029. Самые многочисленные миссии на выборы в нашу страну направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Кроме того, прозрачность и строгое соответствие закону процедуры волеизъявления смогут оценить воочию и не менее 30 000 национальных наблюдателей.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси открылись 5 785 избирательных участков по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Ещё 46...
 
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