В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси открылись 5 785 избирательных участков по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Ещё 46 организованы за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Как показали предыдущие пять дней, когда велось досрочное голосование, белорусы не безразличны к будущему своей страны. Явка составила свыше 35 %. Это больше чем в 2016, когда выбирали шестой созыв Нижней палаты парламента. Напомним, она состоит из 110 депутатов.





Также 46 избирательных участков ждут наших граждан за пределами страны – в посольских и консульских учреждениях Беларуси. Выборы организованы в 38 странах. В России, например, в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. За рубежом голосуют за кандидатов, которые баллотируются по Купаловскому избирательному округу Минска. Именно на его территории располагается Министерство иностранных дел Беларуси.





На нынешних парламентских выборах в Беларуси аккредитовано небывалое количество международных наблюдателей. Точную цифру приводит ЦИК: 1029. Самые многочисленные миссии на выборы в нашу страну направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Кроме того, прозрачность и строгое соответствие закону процедуры волеизъявления смогут оценить воочию и не менее 30 000 национальных наблюдателей.