Героический участок для голосования №6 в Быхове принял первых избирателей

Источник материала: Маяк Преднепровья

На часах восемь утра – Героический участок для голосования №6 распахнул двери. 17 ноября, в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва избирательная комиссия приступает к работе. За ходом важнейшей политической кампании проследила журналист «МП».





Прозрачная урна опломбирована, бюллетени для голосования подготовлены. А избиратели не заставили себя долго ждать. В числе первых отдать свой голос на парламентских выборах пришел быховчанин Анатолий Новиков.





Уже опустив заполненный бюллетень в ящик, Анатолий Павлович рассказал: он заранее изучил программы кандидатов в депутаты, поэтому в день выборов проголосовал за самого достойного. Гражданский долг выполнен!













Председатель комиссии Ольга Глущенко поделилась информацией: «На территории нашего участка всего зарегистрирован 1121 избиратель. 400 человек проголосовали досрочно. Думаю, и сегодня, в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва жители будут активны».

Алеся ЦАРЕВА.