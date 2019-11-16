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Героический участок для голосования №6 в Быхове принял первых избирателей

17.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

На часах восемь утра – Героический участок для голосования №6 распахнул двери. 17 ноября, в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва избирательная комиссия приступает к работе. За ходом важнейшей политической кампании проследила журналист «МП».

Героический участок для голосования №6 в Быхове принял первых избирателей

Прозрачная урна опломбирована, бюллетени для голосования подготовлены. А избиратели не заставили себя долго ждать. В числе первых отдать свой голос на парламентских выборах пришел быховчанин Анатолий Новиков.

Героический участок для голосования №6 в Быхове принял первых избирателей

Уже опустив заполненный бюллетень в ящик, Анатолий Павлович рассказал: он заранее изучил программы кандидатов в депутаты, поэтому в день выборов проголосовал за самого достойного. Гражданский долг выполнен!

Героический участок для голосования №6 в Быхове принял первых избирателей

Героический участок для голосования №6 в Быхове принял первых избирателей

Героический участок для голосования №6 в Быхове принял первых избирателей

Председатель комиссии Ольга Глущенко поделилась информацией: «На территории нашего участка всего зарегистрирован 1121 избиратель. 400 человек проголосовали досрочно. Думаю, и сегодня, в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва жители будут активны».

Алеся ЦАРЕВА.

 

 
 
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На часах восемь утра – Героический участок для голосования №6 распахнул двери. 17 ноября, в день выборов депутатов Палаты представителей
 
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