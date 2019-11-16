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В Быхове избиратели голосуют активно

17.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быхове избиратели голосуют активноСегодня, 17 ноября, в основной день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, быховчане уже к 8. 00 утра стали приходить на участки для голосования. А властью сделано все возможное, чтобы нынешняя политическая кампания прошла спокойно, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и Избирательным кодексом Республики Беларусь.

На участках, как и положено, комиссии выдают бюллетени на основании списков и по предъявлению паспортов граждан Республики Беларусь, другого документа, удостоверяющего личность избирателя. Например, военного или студенческого билета, пенсионного или водительского удостоверения.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участки для голосования, сделают свой выбор дома. К ним приедут представители комиссий с переносными урнами.

Напомним, что по Быховскому избирательному округу №81 на одно место в парламенте претендуют четыре кандидата. Все участки для голосования работают в этот воскресный день до 20.00.

 
 
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Сегодня, 17 ноября, в основной день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, быховчане уже к 8.
 
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