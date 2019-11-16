В Быхове избиратели голосуют активно

Источник материала: Маяк Преднепровья

Сегодня, 17 ноября, в основной день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, быховчане уже к 8. 00 утра стали приходить на участки для голосования. А властью сделано все возможное, чтобы нынешняя политическая кампания прошла спокойно, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и Избирательным кодексом Республики Беларусь .

На участках, как и положено, комиссии выдают бюллетени на основании списков и по предъявлению паспортов граждан Республики Беларусь , другого документа, удостоверяющего личность избирателя. Например, военного или студенческого билета, пенсионного или водительского удостоверения.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участки для голосования, сделают свой выбор дома. К ним приедут представители комиссий с переносными урнами.

Напомним, что по Быховскому избирательному округу №81 на одно место в парламенте претендуют четыре кандидата. Все участки для голосования работают в этот воскресный день до 20.00.