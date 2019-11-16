В Быхове избиратели голосуют активно

Сегодня, 17 ноября, в основной день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
На участках, как и положено, комиссии выдают бюллетени на основании списков и по предъявлению паспортов граждан Республики
Избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участки для голосования, сделают свой выбор дома. К ним приедут представители комиссий с переносными урнами.
Напомним, что по Быховскому избирательному округу №81 на одно место в парламенте претендуют четыре кандидата. Все участки для голосования работают в этот воскресный день до 20.00.