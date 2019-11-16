Избиратели Кировщины делают свой выбор

Источник материала: Кировец





17 ноября с 8 часов утра в Кировском районе на 29 участках для голосования Бобруйского сельского избирательного округа №80 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь участковые комиссии принимали избирателей.

В районном Центре культуры и досуга, где находится Кировский участок для голосования №21, слаженно и организованно начала свою работу участковая избирательная комиссия во главе с Виктором Ставером. За ходом голосования внимательно следили наблюдатели.

Первые избиратели в этот день стали приходить буквально с момента открытия участка для голосования. Елена Дмитриева торопилась на работу, поэтому пришла с самого утра. Сергей Соколовский отметил, что привык просыпаться очень рано, а поскольку живет совсем близко от РДК, решил сразу же исполнить свой гражданский долг. Валентина Пасько закончила работу в ночную смену, а по возвращении домой заглянула на участок для голосования.

























На участке для голосования №26 первой 17 ноября проголосовала заведующий МТФ «Букино» ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» Наталья Щербич.