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Избиратели Кировщины делают свой выбор

17.11.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Избиратели Кировщины делают свой выбор

17 ноября с 8 часов утра в Кировском районе на 29 участках для голосования Бобруйского сельского избирательного округа №80 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь участковые комиссии принимали избирателей.

В районном Центре культуры и досуга, где находится Кировский участок для голосования №21, слаженно и организованно начала свою работу участковая избирательная комиссия во главе с Виктором Ставером. За ходом голосования внимательно следили наблюдатели.

Первые избиратели в этот день стали приходить буквально с момента открытия участка для голосования. Елена Дмитриева торопилась на работу, поэтому пришла с самого утра. Сергей Соколовский отметил, что привык просыпаться очень рано, а поскольку живет совсем близко от РДК, решил сразу же исполнить свой гражданский долг. Валентина Пасько закончила работу в ночную смену, а по возвращении домой заглянула на участок для голосования.

 


Избиратели Кировщины делают свой выбор


Избиратели Кировщины делают свой выбор

Избиратели Кировщины делают свой выбор

Избиратели Кировщины делают свой выбор

Избиратели Кировщины делают свой выбор

На участке для голосования №26 первой 17 ноября проголосовала заведующий МТФ «Букино» ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» Наталья Щербич. 

 
 
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17 ноября с 8 часов утра в Кировском районе на 29 участках для голосования Бобруйского сельского избирательного округа №80 по выборам депутата Палаты...
 
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