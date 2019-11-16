Школьный участок для голосования №48, расположенный в административном здании ГУО «Средняя школа №1 им.В.Ф. Купревича», открылся сегодня, в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, ровно в восемь утра.

Выбор за нами

Голосование здесь проходит по отработанной схеме: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования.

В числе первых на этом участке проголосовал Сергей Станкевич, который по совместительству является членом избирательной комиссии.

— Я считаю, что выполнить гражданский долг, отдав свой голос, нужно обязательно. Ведь таким образом мы избираем достойных людей в наш законодательный орган.

Выбор за нами

Для того, чтобы воспользоваться правом голоса, не забудьте взять на избирательный участок документ, удостоверяющий личность. Напоминаем, что избирательные участки будут работать сегодня до 20.00.

Корр. «КС».