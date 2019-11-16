Выбор за нами

Школьный участок для голосования №48, расположенный в административном здании ГУО «Средняя школа №1 им.В.Ф. Купревича», открылся сегодня, в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, ровно в восемь утра.





Голосование здесь проходит по отработанной схеме: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования.

В числе первых на этом участке проголосовал Сергей Станкевич, который по совместительству является членом избирательной комиссии.

— Я считаю, что выполнить гражданский долг, отдав свой голос, нужно обязательно. Ведь таким образом мы избираем достойных людей в наш законодательный орган.





Для того, чтобы воспользоваться правом голоса, не забудьте взять на избирательный участок документ, удостоверяющий личность. Напоминаем, что избирательные участки будут работать сегодня до 20.00.

Корр. «КС».