Сегодня – основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей

Сегодня во всей стране основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Этому предшествовала кампания по досрочному голосованию, которое продолжалось 5 дней.





После обсуждения ключевых моментов в работе с населением, члены избирательной комиссии Орджоникидзевского участка для голосования № 55 Логойского избирательного округа № 75 провели последние процедуры подготовки к приему первых избирателей, и в присутствии наблюдателей опломбировали ящики для голосования. Все готово к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва!





И вот он, первый избиратель – Антон Александрович Степанов пришел на участок ровно в 8.00 и отдал голос.





– Я пришел на выборы, будучи убежденным в важности голосования и меня не оставляет равнодушным будущее нашей страны, – поделился молодой человек. – Как гражданин Республики Беларусь я должен исполнить свой гражданский долг и проголосовать, тем самым выразив свою точку зрения.

Как первый избиратель, Антон Александрович получил памятный подарок от председателя комиссии Орджоникидзевского участка для голосования № 55 Ирины Аркадьевны Иванович.





Орджоникидзевский участок для голосования расположился в административном здании Смолевичского районного центра ремесел. Здесь в день выборов царит праздничная атмосфера. С самого утра развернулась праздничная торговля, презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции. Также проходит акция «Здоровое сердце», во время которой любой желающий может измерить давление и пообщаться с врачом. Выставка работ кружка «Мечтайка» дарит избирателям эстетическое удовольствие, также здесь можно будет изготовить поделку во время мастер-классов по фоамирану или канзаши.













Проголосовать в основной день выборов можно до 20.00.

Корр. «КС»