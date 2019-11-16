Белорусы изберут депутатов нижней палаты парламента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси пройдут выборы в Палату представителей Национального собрания – нижнюю палату парламента. Гражданам предстоит избрать 110 депутатов. На депутатские кресла претендуют 513 кандидатов, большинство – от партий, сообщает «МИР 24».

Выборы в парламент проходят по мажоритарной системе. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов. Проголосовать можно будет на 5831 избирательном участке, 46 из них будут работать за рубежом. Участки откроются в 8:00 и проработают до 20:00.