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Белорусы изберут депутатов нижней палаты парламента

17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси пройдут выборы в Палату представителей Национального собрания – нижнюю палату парламента. Гражданам предстоит избрать 110 депутатов. На депутатские кресла претендуют 513 кандидатов, большинство – от партий, сообщает «МИР 24».

Выборы в парламент проходят по мажоритарной системе. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов. Проголосовать можно будет на 5831 избирательном участке, 46 из них будут работать за рубежом. Участки откроются в 8:00 и проработают до 20:00.

С 12 ноября избиратели могли отдать свой голос досрочно. За пять дней явка на досрочном голосовании составила 35,77%. Предыдущие выборы депутатов состоялись в сентябре 2016 года. За депутатские мандаты тогда боролись 484 кандидата.



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Гражданам предстоит избрать 110 депутатов. За депутатские кресла будут бороться 513 кандидатов.
 
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