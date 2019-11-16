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Белорусы изберут депутатов нижней палаты парламента
17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выборы в парламент проходят по мажоритарной системе. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов. Проголосовать можно будет на 5831 избирательном участке, 46 из них будут работать за рубежом. Участки откроются в 8:00 и проработают до 20:00.
С 12 ноября избиратели могли отдать свой голос досрочно. За пять дней
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Гражданам предстоит избрать 110 депутатов. За депутатские кресла будут бороться 513 кандидатов.
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