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Грустный год: в 2020-м мы потеряем часть выходных

17.11.2019 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Onliner.by заглянул в календарь и увидел, что часть праздников попадает на субботу или воскресенье. А поскольку у нас нет правила переноса таких дней на рабочие, это значит, что мы просто потеряем выходные. При этом если сравнивать количество дополнительных выходных в году у белорусов и наших соседей, получится и вовсе грустная картина. У нас их меньше всего.

Грустный год: в 2020-м мы потеряем часть выходных
Итак, каждый год у белорусов всего есть 9 дополнительных выходных. Это 1 и 7 января, 8 марта, 1 и 9 мая, 3 июля, 7 ноября, 25 декабря, а также Радоница, которая каждый год выпадает на разные даты. В нынешнем году ни один из этих праздников не попал на субботу или воскресенье.

2020-й будет високосным — с 29 днями в феврале. Из-за этого дни 9 мая и 7 ноября попадают на субботу, а 8 марта — на воскресенье. То есть в будущем году нам светит всего 6 дополнительных выходных.

Сколько дополнительно отдыхают наши соседи?


Россия. 14 дополнительных выходных. С 1 по 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 Марта, 1 и 9 Мая, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства.

Литва. 14 дополнительных выходных. Правда, только в том случае, если они попадают на будние дни. Литовцы отдыхают 1 января, 16 и 25 февраля у них День государственного восстановления Литвы и Масленица, 11 марта — День независимости, 7 июня — День отца, 24 июня — Мидсоммар, или день середины лета, 6 июля — день коронации короля Миндовга, 15 августа — Жолинес, или праздник осеннего урожая, 1 ноября — День Всех Святых. Официальные большие выходные в Литве также на Рождество — 24—26 декабря. Кроме этого, выходной в Литве и на второй день Пасхи.


Латвия. 14 дополнительных выходных. В Латвии не работают 31 декабря и 1 января, выходными являются 1 мая и 4 мая, это День труда и День независимости. 23 и 24 июня у них Лиго и Янов день. 18 ноября — День провозглашения Латвийской Республики. Много отдыхают латыши также на Рождество: с 24 по 26 декабря включительно. Кроме того, официально не работают они в пятницу перед Пасхой и в понедельник после, а также в День матери, который попадает на разные даты.

Польша. 12 дополнительных выходных. 1 и 6 января — Новый год и праздник Богоявления, 1 и 3 мая — День труда и День Конституции, 15 августа — День польской армии, 1 ноября — День Всех Святых, 11 ноября — День национальной независимости, два дня 25 и 26 декабря поляки празднуют Рождество, а еще плавающие даты пасхального понедельника, Дня сошествия Святого Духа, праздника Тела Господня.

Украина. 11 дополнительных выходных. 1 и 7 января, выходной за 8 Марта переносится на 9-е, 19 апреля — выходной на второй день Пасхи, 1 и 9 Мая, 29 июня — выходной за День Конституции Украины 28 июня, 8 июня — второй день Троицы, 24 августа — День независимости, 14 октября — День защитника, 25 декабря — католическое Рождество.
 
 
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Onliner.by заглянул в календарь и увидел, что часть праздников попадает на субботу или воскресенье. А поскольку у нас нет правила переноса таких дней на рабочие, это...
 
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