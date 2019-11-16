Орнитологи винят парикмахеров в том, что у городских голубей часто не хватает пальцев. Почему?













Это может говорить о том, что повреждение конечностей у птиц связано прежде всего не с инфекцией, как считалось раньше, а с тем, что лапки голубей запутываются в человечеких волосах. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Biological Conservation. Кратко о ней сообщает журнал New Scientist.





Ученые изучили увечья у голубей, живущих в 46 разных точках в Париже. Гипотеза авторов статьи заключалась в том, что птицы получают увечья из-за человеческих волос и нитей на тротуарах, которые могут затягиваться вокруг пальцев. Эксперты по голубям давно заметили, что волосы, обернутые вокруг пальцев и лап голубей, могут привести к их отмиранию.





Авторы исследования обнаружили, что чаще всего голуби остаются без пальцев в более густонаселенных районах с высоким уровнем загрязнения воздуха и чрезмерным шумом. При этом, чем больше зеленых насаждений в районах, тем здоровее птицы, живущие в них. Плотность населения и площадь парков оказываются в обратной зависимости друг от друга, так что назвать их независимыми факторами, влияющими на здоровье животных, в данном случае невозможно.









Помимо плотности населения и чистоты воздуха, доля голубей с повреждениями лапок увеличивается в тех местах, где больше парикмахерских. Авторы работы связали это с тем, что некоторые состриженные волосы, которые коммунальные службы должны забирать из парикмахерских, оказываются на пешеходных дорожках и тротуарах. Впрочем, корреляция этих двух факторов довольно слабая, поэтому наблюдаемая тенденция может объясняться и случайностью, а результаты эксперимента требуют дополнительной проверки в других города.





Ранее среди версий, объясняющих потерю голубями пальцев наиболее популярные связывались с количеством патогенных бактерий. Высказывались гипотезы, что голуби чаще теряют пальцы там, где больше их плотность проживания и, соответсвенно, больше вероятность получить заражение через попадание бактерий из голубиных экскрементов. Также были предположения, что птицы получают увечья в результате контакта со специальными противоголубиными средствами вроде колючей проволоки или шипов, закрепляемых на карнизах зданий.