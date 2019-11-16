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В интернете идет сбор подписей за отставку Ермошиной и новые выборы

17.11.2019 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сегодняшнее утро петицию подписало почти 2000 человек.



Сбор подписей 15 ноября начала кандидат в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анна Канюс, опубликовав петицию на сайте change.org.

Поводом для петиции стал инцидент, произошедший 13 ноября, когда при наблюдении за досрочным голосование на участке №37 Брестского-Восточного избирательного округа №3 Юрий Вощенчук, доверенное лицо кандидата в депутаты Анны Канюс стал, свидетелем того, что некоторые избиратели опускали в ящик для голосования несколько бюллетеней сразу, а при попытке установить, где они их взяли, никто не смог дать внятного ответа. Вместо разбирательства наблюдателя лишили аккредитации. 


"В связи с вышеизложенным мы требуем:

1. Немедленного проведения расследования по факту искажения результатов голосования и подлога документов по выборам, возбуждения уголовного дела по ст. 192 УК РБ (Нарушение законодательства о выборах) и привлечения к ответственности председателя участковой избирательной комиссии №37 Брестского-Восточного избирательного округа №3 и гражданки Анастасии Куличковой.
2. Отставки Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов за превышение своих полномочий.
3. Проведения новых свободных и справедливых выборов!" -- говорится в петиции. 
 
 
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На сегодняшнее утро петицию подписало почти 2000 человек.
 
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