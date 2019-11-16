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Фотофакт: проспект Космонавтов в Гомеле усыпало бухгалтерскими документами
Источник материала: Партизан
Такую картину наблюдали жители гомельского микрорайона Сельмаш.
Очевидцы в паблике “ЧП Гомель” сообщили, что разбросанные документы находятся на проспекте Космонавтов.
Как выяснилось, документы касаются прежней деятельности уже ликвидированного предприятия “Гомельпрофстрой”. Т.е. представляют собой макулатуру. Вполне возможно, высыпались они из проезжающего мимо грузового авто, который вёз отходы на переработку.
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Такую картину наблюдали жители гомельского микрорайона Сельмаш.
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