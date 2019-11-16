|
"Великий камень" признан самым быстрорастущим индустриальным парком в мире
Источник материала: Партизан
Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк "Великий камень" самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире. Об этом сообщил корреспонденту
"Индустриальный парк "Великий камень" удостоен премии FEMOZA Awards 2019, став победителем в номинации "Самый быстрорастущий индустриальный парк". Торжественная церемония вручения наград прошла 14 ноября в Монако во время саммита свободных и специальных экономических зон", - рассказал Кирилл Коротеев.
По словам президента федерации Хуана Торрентса, ключевыми при определении победителя стали перспективность "Великого камня" для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк "Великий камень" самой быстроразвивающейся особой экономической...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)