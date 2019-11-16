Три болезни современного человека, о которых врачи не знали 20 лет назад

FOMO (the fear of missing out) – это извечный человеческий страх пропустить что-то важное, который в наше время буйно расцвел в душах людей благодаря соцсетям. Пользователи с запущенной стадией болезни проверяют обновления друзей каждые 5 минут: они знают все и обо всех, пока в их собственных жизнях "…ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет".





Чаще всего FOMO подвержены завистники и те, кто испытывает недостаток собственной значимости. В английском языке есть описывающая это чувство идиома keeping up with the Joneses ("как бы не отстать от семьи Джонсов"), которая подразумевает, что человек боится жить хуже, чем соседи.





enovosty.com . Чтобы полностью излечиться от FOMO, нужно пару лет провести в буддийском монастыре или на необитаемом острове. Но лучше начать с малого. Например, удалить из телефона Facebook, Twitter, Instagram – просматривать обновления раз в день на компьютере, передает





Номофобия





В 2008 году – перед тем как смартфоны с быстрым доступом в интернет покорили мир, – ученые заговорили о еще одной психической проблеме, связанной с развитием технологий, – номофобии, страхе остаться без телефона (когда он потерялся, разрядился или когда закончились деньги на счету). Определить у себя номофобию проще простого. Если вы слышите звук СМСки или месенджера но проверив телефон, понимаете, что входящих нет, то подобные слуховые галлюцинации – повод задуматься.





Люди борются с номофобией, как могут. Например, в ресторане договариваются, что первый притронувшийся к телефону оплачивает счет. Полезно также соблюдать "цифровой шабат" — хотя бы один день в неделю отключать гаджеты и встречаться с друзьями вживую. И прекратить, наконец, думать о том, что "хорошо там, где нас нет", ведь лучшее место – это всегда Здесь, а лучшее время – Сейчас.









Синдром хронической усталости





Бывает, что у человека в норме все анализы, а он просыпается утром – и у него уже нет сил. Это чаще всего случается после перенесенной вирусной инфекции у жителей крупных и загрязненных городов, особенно, когда они заняты ответственной и изматывающей, но умственной, а не физической работой ("тебе повезло: ты не такой, как все, – ты работаешь в о-фи-се!"). Итак, если есть неадекватная для образа жизни вялость, если по утрам болят мышцы, если обнаруживается иммунодефицит, то врачи ставят диагноз: синдром хронической усталости.





Причиной СХУ, как принято думать, являет 6-й тип герпеса, поражающий центральную нервную систему. Поэтому и лечат синдром препаратами от герпеса, а еще – укреплением иммунитета и повышением уровня серотонина. Вот только шоколад, который советуют "британские ученые" тут не поможет – уж слишком много его придется съесть. Лучше обратиться к врачу-неврологу.