18-летняя чемпионка Украины попала под поезд и погибла













В полиции сообщили, что 18-летняя девушка шла домой из аптеки и, находясь в наушниках, не услышала звук приближавшегося поезда, который следовал из Киева в Фастов. Несчастный случай произошел в четверг, 14 ноября.





Отметим, что в сентябре этого года Булах выиграла "бронзу" молодежного чемпионата Европы, который проходил в Софии. Также девушка становилась лучшей на чемпионате Украины.