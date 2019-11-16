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18-летняя чемпионка Украины попала под поезд и погибла
Источник материала: Партизан
Чемпионка Украины по боксу Амина Булах трагически погибла, попав под поезд. Об этом сообщает
В полиции сообщили, что 18-летняя девушка шла домой из аптеки и, находясь в наушниках, не услышала звук приближавшегося поезда, который следовал из Киева в Фастов. Несчастный случай произошел в четверг, 14 ноября.
Отметим, что в сентябре этого года Булах выиграла "бронзу" молодежного чемпионата Европы, который проходил в Софии. Также девушка становилась лучшей на чемпионате Украины.
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Чемпионка Украины по боксу Амина Булах трагически погибла, попав под поезд. Об этом сообщает NV.ua со ссылкой на Украинскую федерацию бокса.
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