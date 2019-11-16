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КХЛ: «Динамо» упустило победу над «Авангардом» на последних секундах

17.11.2019 09:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» упустило победу над «Авангардом» на последних секундах
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Обе команды показали открытый хоккей с обилием моментов. Однако открыть счёт удалось только на 52-й минуте. Первый гол в матче на счету Райана Спунера из «Динамо». Гости сумели отыграться за считанные секунды до конца третьего периода: сравнял Свен Андригетто. Овертайм победителя не выявил. В серии буллитов сильнее был «Авангард».

- Перед матчем знали, что за команда «Авангард» и какие у неё сильные стороны. Понимали, что для нас это будет сложное испытание. Так и вышло, это было серьёзное испытание для нашей дисциплины, структуры игры и способности превосходить соперника в объёме работы на льду. Знали, что если заставим «Авангард» играть в наш хоккей, всё будет развиваться по нашему сценарию. Так и происходило, но, к сожалению, нам немного не повезло в концовке. Тем не менее, могу сказать, что ребята хорошо поработали. Более того, это был пример отличной командной работы. Обе команды продемонстрировали хорошую игру. Хочу отдать должное нашим бригадам меньшинства, которые отлично выдержали натиск мастеровитых исполнителей «Авангарда». От этого момента, что произошёл сегодня, мы возьмём лучшее и пойдём дальше. В выездной серии мы продолжим делать то, что делали в Минске на протяжении прошедшей недели. Как я уже говорил, плей-офф для нас начался. Мы разочарованы тем, что уступили одно очко. Нам нужно играть лучше, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт.

Следующий матч минчане проведут 19 ноября на выезде с командой «Торпедо». 

КХЛ: «Динамо» упустило победу над «Авангардом» на последних секундах
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Теги: Минск
 
 
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В очередном матче Континентальной хоккейной лиги минчане проиграли сопернику по буллитам.
 
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