За выборами в парламент Беларуси следят тысячи наблюдателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. В 10:00 открылся информационный центр Центризбиркома, куда стекаются все данные о ходе голосования. На выборах работают более 700 журналистов. Участки для голосования открылись в 8:00. В первые часы работы проголосовать пришли немногие, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Около 36% белорусов проголосовали досрочно. На это у них было пять дней. Всего же по стране почти шесть тысяч участков для голосования. Работать они будут до 20:00. По данным Центризбиркома, в списке избирателей – около семи миллионов белорусов. Эти выборы будут считаться состоявшимися, если явка составит больше половины избирателей округа. Самих округов по стране 110, как и мест в парламенте. На них претендуют более полутысячи кандидатов.

Голосовать в Беларуси могут граждане, достигшие 18 лет. На избирательных участках работают наблюдатели – больше 30 тысяч национальных и около тысячи зарубежных, в том числе от СНГ. На депутатские кресла претендуют представители 14 партий, на пять больше, чем во время выборов 2016 года. На московском участке выборов в парламент Беларуси досрочно проголосовало 20% избирателей.