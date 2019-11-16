Белорусы крупно проиграли немцам в последнем матче квалификации Евро-2020

Белорусы создали несколько голевых моментов, заслужили пенальти, однако подвела реализация. К тому же великолепную игру продемонстрировал вратарь хозяев Мануэль Нойер.
В свою очередь под занавес первого периода немецкая сборная открыла счёт забитым голам: передачу Сержа Гнабри с правого фланга замкнул Маттиас Гинтер - 1:0.
Сразу после перерыва гости отличились еще дважды: на 49-й забил Леон Горецка, а через шесть минут – Тони Кроос. На 83-й минуте Тони Кроос оформил дубль – 4:0.
- Результат для нас неутешительный. Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре: это касается первого тайма и игры в обороне, и во втором тайме игры в атаке. Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры. Для нас эта игра очень полезна во всех планах: с таким соперником мы не каждый день играем, поэтому это очень важный опыт для нас, - главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель подвел итоги матча, его слова приводит АБФФ.
Положение в турнирной таблице квалификации ЧЕ-2020:
- Германия – 18 очков (7 матчей);
- Нидерланды – 16 (7);
- Северная Ирландия – 13 (7);
- Беларусь – 4 (8);
- Эстония – 1 (7).