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Белорусы крупно проиграли немцам в последнем матче квалификации Евро-2020

17.11.2019 08:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы крупно проиграли немцам в последнем матче квалификации Евро-2020
Белорусская федерация футбола

Белорусы создали несколько голевых моментов, заслужили пенальти, однако подвела реализация. К тому же великолепную игру продемонстрировал вратарь хозяев Мануэль Нойер.

В свою очередь под занавес первого периода немецкая сборная открыла счёт забитым голам: передачу Сержа Гнабри с правого фланга замкнул Маттиас Гинтер - 1:0.

Сразу после перерыва гости отличились еще дважды: на 49-й забил Леон Горецка, а через шесть минут – Тони Кроос. На 83-й минуте Тони Кроос оформил дубль – 4:0.

- Результат для нас неутешительный. Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре: это касается первого тайма и игры в обороне, и во втором тайме игры в атаке. Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры. Для нас эта игра очень полезна во всех планах: с таким соперником мы не каждый день играем, поэтому это очень важный опыт для нас, - главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель подвел итоги матча, его слова приводит АБФФ.

Положение в турнирной таблице квалификации ЧЕ-2020:

  • Германия – 18 очков (7 матчей);
  • Нидерланды – 16 (7);
  • Северная Ирландия – 13 (7);
  • Беларусь – 4 (8);
  • Эстония – 1 (7). 

Белорусы крупно проиграли немцам в последнем матче квалификации Евро-2020
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